«Палмейрас» — «Серро Портеньо». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (07.07.2022)

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04 июля 2022, 09:41

Ставки букмекеров

«Палмейрес» идет неоспоримым фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.25. Вероятность победы «Серро Портеньо» эксперты компании Лига Ставок оценивают по котировке 12.00, а за ничью выставлена цена 5.40.

Если рассматривать линию голов, то здесь преимущество на стороне результативного исхода. Вариант ТБ (2,5) играется по коэффициенту 1.82, ТМ(2,5) – 1.92.

Форма команд

«Палмейрас» снял все вопросы о победителе данной пары в первой встрече. На поле «Серро Портеньо» представитель чемпионата Бразилии добился убедительно победы со счетом 3:0, подтвердив статус фаворита.

После первого противостояния команды провели разные по содержанию матчи в национальных чемпионатах. «Палмейрас» неожиданно уступил на домашней арене «Атлетико» Паранаэнсе (0:2), потерпев второе поражение в Серии A, «Серро» Портеньо добился минимальной виктории над «Такуари» в чемпионате Парагвая, где клуб занимает вторую строчку рейтинга.

Информация для ставок

«Палмейрас» не пропускал голы в 3 из прошлых 4 матчей на своем поле

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 2 из 3 матчей на поле «Палмейрас»

В 3 из последних 4 гостевых матчей «Серро» сыграла ставка ТМ(2,5) гола

Прогноз

С учетом полученного преимущества в первой игре футболисты «Палмейрас» могут действовать пассивней в предстоящей игре. Советуем воспользоваться ставкой на ТМ(3) гола по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Лига Ставок.