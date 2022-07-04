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«Палмейрас» — «Серро Портеньо». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (07.07.2022)

04 июля 2022, 09:41
Палмейрас

Ставки букмекеров

«Палмейрес» идет неоспоримым фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.25. Вероятность победы «Серро Портеньо» эксперты компании Лига Ставок оценивают по котировке 12.00, а за ничью выставлена цена 5.40.

Кубок Либертадорес 2022
Палмейрас
Серро Портеньо
ВыигрышВыигрышВыигрышВыигрышВыигрыш
5 : 0
завершен
07 июля 2022, 01:15
четверг
3 - 0
Первый матч
Трансляция
ПроигрышПроигрышНичьяПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.33 4.94 8.70
1XBET 1.33 4.94 8.70
BetBoom 1.35 5.10 9.40

Если рассматривать линию голов, то здесь преимущество на стороне результативного исхода. Вариант ТБ(2,5) играется по коэффициенту 1.82, ТМ(2,5) – 1.92.

Форма команд

«Палмейрас» снял все вопросы о победителе данной пары в первой встрече. На поле «Серро Портеньо» представитель чемпионата Бразилии добился убедительно победы со счетом 3:0, подтвердив статус фаворита.

После первого противостояния команды провели разные по содержанию матчи в национальных чемпионатах. «Палмейрас» неожиданно уступил на домашней арене «Атлетико» Паранаэнсе (0:2), потерпев второе поражение в Серии A, «Серро» Портеньо добился минимальной виктории над «Такуари» в чемпионате Парагвая, где клуб занимает вторую строчку рейтинга.

Информация для ставок

  • «Палмейрас» не пропускал голы в 3 из прошлых 4 матчей на своем поле
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 2 из 3 матчей на поле «Палмейрас»
  • В 3 из последних 4 гостевых матчей «Серро» сыграла ставка ТМ(2,5) гола

Прогноз

С учетом полученного преимущества в первой игре футболисты «Палмейрас» могут действовать пассивней в предстоящей игре. Советуем воспользоваться ставкой на ТМ(3) гола по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
shlomo
shlomo
04 июля в 10:43
Хозяева могут позволить и ничейку
Гость
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