«Куяба» — «Интернасьонал». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (18.11.2021)

18 ноября «Куяба» примет «Интернасьонал» в рамках 33-го тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
|
1 : 0
завершен
18 ноября 2021, 01:00
четверг
Ставки букмекеров
Фаворитом этой игры является «Интернасьонал». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.65. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа хозяев в 2.85.
Дополнительная ставка на поединок — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.07.
Форма команд
«Куяба» идет на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе коллектива 39 баллов. В последних матчах бразильский клуб никак не может собраться — поражения от «Коринтианса» и «Сеары», а также ничья с «Шапекоэнсе».
«Интернасьонал» идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 47 пунктов. В последних матчах «Интернасьонал» обыграл «Атлетико Паранаэнсе», а также проиграл «Жувентуду» и выиграл у «Гремио».
Информация для ставок
- «Интернасьонал» выиграл два матча из последних пяти
- «Куяба» не побеждает три матча кряду
- У «Интернасьонала» четыре забитых мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.45. Оба клуба выглядят неплохо и много забивают, поэтому ставка на тотал голов выглядит логично. Фаворитом игры является «Интернасьонал».