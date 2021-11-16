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«Куяба» — «Интернасьонал». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (18.11.2021)

16 ноября 2021, 14:13

18 ноября «Куяба» примет «Интернасьонал» в рамках 33-го тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Бразилия. Серия А 2021
Куяба
Интернасьонал
1 : 0
завершен
18 ноября 2021, 01:00
четверг
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом этой игры является «Интернасьонал». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.65. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа хозяев в 2.85.

Дополнительная ставка на поединок — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.07.

Форма команд

«Куяба» идет на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе коллектива 39 баллов. В последних матчах бразильский клуб никак не может собраться — поражения от «Коринтианса» и «Сеары», а также ничья с «Шапекоэнсе».

«Интернасьонал» идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 47 пунктов. В последних матчах «Интернасьонал» обыграл «Атлетико Паранаэнсе», а также проиграл «Жувентуду» и выиграл у «Гремио».

Информация для ставок

  • «Интернасьонал» выиграл два матча из последних пяти
  • «Куяба» не побеждает три матча кряду
  • У «Интернасьонала» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.45. Оба клуба выглядят неплохо и много забивают, поэтому ставка на тотал голов выглядит логично. Фаворитом игры является «Интернасьонал».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.03 1.85 1.57 2.50
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Все комментарии
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16 ноября в 17:50
Футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри) выиграет матч.
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16 ноября в 14:50
Футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри) одержит победу.
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