«Лацио» — «Галатасарай». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)

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сегодня, 11:21

9 декабря 2021 года в Риме состоится матч групповой стадии Лиги Европы, в котором сыграют местный «Лацио» и «Галатасарай».

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет говорит о том, что «Лацио» является фаворитом этой игры. Ставки на победу хозяев поля можно сыграть по коэффициенту 1.68, ничья идет за 4.40, а победа «Галатасарая» получила котировку 4.80.

Форма команд

Накануне последнего тура положение в группе E Лиги Европы следующее: «Галатасарай» возглавляет турнирную таблицу, набрав 11 очков, а «Лацио» идет вторым в рейтинге, имея 8 баллов на счету.

Первая встреча соперников в Стамбуле завершилась минимальной победой «Галатасара». Чтобы обойти конкурента в рейтинге, «Лацио» нужно брать реванш дома.

На минувших выходных команды провели матчи дежурных туров в национальных чемпионатах. У «Лацио» без проблем получилось обыграть в гостях «Сампдорию» (3:1), а вот «Галатасарай» не смог набрать максимум очков в домашнем противостоянии с «Алтаем» (2:2).

Интересные факты

• «Лацио» побеждал «Галатасарай» в двух очных встречах на своем поле – 3:1 и 1:0

• «Галатасарай» не побеждал в 3 предыдущих гостевых поединках во всех турнирах

• В 4 предыдущих матчах «Лацио» во всех турнирах сыграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

Последние матчи «Лацио» провел результативно в атаке, забив семь мячей в двух играх. Полагаем, что этот фактор позволит римскому клубу одержать верх над «Галатасараем», которому будет сложно противостоять фавориту в Риме. Рекомендуем ставку на победу хозяев поля по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Фонбет.