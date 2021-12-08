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«Лацио» — «Галатасарай». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)

сегодня, 11:21

9 декабря 2021 года в Риме состоится матч групповой стадии Лиги Европы, в котором сыграют местный «Лацио» и «Галатасарай».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.664.255.03
Фонбет 1.60 4.50 5.00
Мелбет 1.68 4.54 4.98
1XBET 1.68 4.54 4.98
BetBoom 1.65 4.19 5.29

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет говорит о том, что «Лацио» является фаворитом этой игры. Ставки на победу хозяев поля можно сыграть по коэффициенту 1.68, ничья идет за 4.40, а победа «Галатасарая» получила котировку 4.80.

Форма команд

Накануне последнего тура положение в группе E Лиги Европы следующее: «Галатасарай» возглавляет турнирную таблицу, набрав 11 очков, а «Лацио» идет вторым в рейтинге, имея 8 баллов на счету.

Первая встреча соперников в Стамбуле завершилась минимальной победой «Галатасара». Чтобы обойти конкурента в рейтинге, «Лацио» нужно брать реванш дома.

На минувших выходных команды провели матчи дежурных туров в национальных чемпионатах. У «Лацио» без проблем получилось обыграть в гостях «Сампдорию» (3:1), а вот «Галатасарай» не смог набрать максимум очков в домашнем противостоянии с «Алтаем» (2:2).

Интересные факты

• «Лацио» побеждал «Галатасарай» в двух очных встречах на своем поле – 3:1 и 1:0
• «Галатасарай» не побеждал в 3 предыдущих гостевых поединках во всех турнирах
• В 4 предыдущих матчах «Лацио» во всех турнирах сыграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

Последние матчи «Лацио» провел результативно в атаке, забив семь мячей в двух играх. Полагаем, что этот фактор позволит римскому клубу одержать верх над «Галатасараем», которому будет сложно противостоять фавориту в Риме. Рекомендуем ставку на победу хозяев поля по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.97 1.26 2.39 1.61 1.88 1.98
Мелбет 2.32 1.58
1XBET 2.32 1.58
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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 11:38
Победа команды Лацио в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
сегодня в 11:22
Хозяева не проиграют
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