«Лацио» — «Сампдория». Прогноз на матч Серии А (20.02.2021)

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вчера, 16:56

В 23-м туре чемпионата Италии в гости к римскому «Лацио» приедет «Сампдория». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров. Напомним, что встреча состоится 20 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение столичному клубу. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить с коэффициентом 1.68. Ничейный результат котируется значением 5.2, а победа гостей принесет игрокам выигрыш с коэффициентом 4.8.

Форма команд

«Лацио» после серии побед в прошлом туре уступил новому лидеру чемпионата Италии – миланскому «Интеру». Однако коллектив продолжает показывать яркий футбол и судить о спаде у команды нельзя. Два более ранних тура Серии А закончились победами клуба из Рима над «Кальяри» (1:0) и «Аталантой» (3:1).

«Сампдория» занимает десятое место и за последнее время редко проигрывает. Команда уверенно себя чувствует в середине таблицы, где имеет все перспективы закончить нынешний сезон без угрозы вылета из главной лиги Италии. Последними матчами «Сампдории» стала победа над «Фиорентиной» (2:1) и ничья с «Беневенто» (1:1).

Информация для ставок

«Лацио» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Сампдория» потерпела всего одно поражение в пяти последних встречах

Десять последних матчей между командами завершались тоталом больше 2,5 мячей

Прогноз

«Лацио» является абсолютным фаворитом в этом поединке, поражение от «Интера» не должно повлиять на победный дух команды. Сделать ставку на победу римлян можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.68.

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