«Лас-Пальмас» — «Понферрадина». Прогноз на матч Сегунды (02.05.2021)

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вчера, 23:07

«Лас-Пальмас» сыграет против «Понферрадины» в рамках очередного тура испанской Сегунды.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры назвали «Лас-Пальмас». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.17. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20, на победу гостей по 3.60.

Форма команд

«Лас-Пальмас» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 46 набранных баллов. Команда выиграла 11 поединков, 13 матчей сыграла вничью и проиграла 12 игр. У клуба 40 забитых и 48 пропущенных мячей. В последних матчах «Лас-Пальмас» ужасен, клуб никак не может выиграть и регулярно теряет очки. В самом начале сезона казалось, что команда может попасть в Примеру, но позже внезапно начала часто терять очки.

«Понферрадина» выиграла 14 поединков, 11 раз играла вничью и столько же проигрывала. В активе клуба 40 забитых и 39 пропущенных. Всего в этом сезоне у команды 53 балла. «Понферрадина» находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В последних играх команда неплохо себя показывает и регулярно набирает очки, несмотря на это, по мнению букмекеров, клуб считается аутсайдером в грядущем поединке. Все дело в том, что у «Понферрадины» уже были подобные отрезки в сезоне, когда клуб часто набирал очки, но затем внезапно проседал и проигрывал всем подряд.

Информация для ставок

● «Понферрадина» не проигрывает три игры кряду

● «Лас-Пальмас» не может выиграть вот уже четыре матча кряду

● У «Лас-Пальмас» восемь забитых мячей в последних пяти играх

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по 2.06. Также можно сделать ставку на победу хозяев поля и ТБ 2.5 по 3.90.

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