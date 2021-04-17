«Леганес» — «Понферрадина». Прогноз на матч Сегунды (19.04.2021)

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сегодня, 00:11

«Леганес» сыграет с «Понферрадиной» в рамках очередного тура испанской Сегунды 19 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого противостояния букмекеры выбрали «Леганес». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.75. Также можно сделать ставку на победу «Понферрадины» за 6.00 и на ничейный исход за 3.20.

Форма команд

«Леганес» здорово играет в этом сезоне. У клуба 57 баллов в активе и четвертая строчка в таблице. Команда выиграла 17 матчей, шесть раз сыграла вничью и проиграла 11 поединков. В последних играх «Леганес» чувствует себя очень плохо, команда регулярно теряет очки и рискует опуститься ниже в турнирной таблице. Пока у «Леганеса» есть шанс попасть в стыковые поединки в борьбе за выход в Примеру.

«Понферрадина» идет на восьмой строчке в турнирной таблице. Этот клуб набрал 49 пунктов. В активе «Понферрадины» 13 побед, десять ничьих и 11 поражений. В последних играх «Понферрадина» играет неплохо, команда набирает очки, но в большинстве случаев это ничьи. «Понфе» давно не побеждает в Сегунде и имеет шанс вновь сыграть вничью или проиграть. Тем не менее форма команды позволяет ей преследовать «Райо Вальекано» и рассчитывать на возможное попадание в топ-6.

Информация для ставок

«Понферрадина» не побеждает четыре игры кряду

«Леганес» выиграл в одном матче из последних пяти

«Понферрадина» пропустила семь голов в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 2.20. Также можно поставить на тотал голов больше 2,5 по коэффициенту 2.40. Еще одна ставка на матч — ничья или победа «Понферрадины» — 2.10.

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