«Леганес» — «Понферрадина». Прогноз на матч Сегунды (19.04.2021)

«Леганес» сыграет с «Понферрадиной» в рамках очередного тура испанской Сегунды 19 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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19 апреля 2021, 20:00
понедельник
Ставки букмекеров
Фаворитом этого противостояния букмекеры выбрали «Леганес». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.75. Также можно сделать ставку на победу «Понферрадины» за 6.00 и на ничейный исход за 3.20.
Форма команд
«Леганес» здорово играет в этом сезоне. У клуба 57 баллов в активе и четвертая строчка в таблице. Команда выиграла 17 матчей, шесть раз сыграла вничью и проиграла 11 поединков. В последних играх «Леганес» чувствует себя очень плохо, команда регулярно теряет очки и рискует опуститься ниже в турнирной таблице. Пока у «Леганеса» есть шанс попасть в стыковые поединки в борьбе за выход в Примеру.
«Понферрадина» идет на восьмой строчке в турнирной таблице. Этот клуб набрал 49 пунктов. В активе «Понферрадины» 13 побед, десять ничьих и 11 поражений. В последних играх «Понферрадина» играет неплохо, команда набирает очки, но в большинстве случаев это ничьи. «Понфе» давно не побеждает в Сегунде и имеет шанс вновь сыграть вничью или проиграть. Тем не менее форма команды позволяет ей преследовать «Райо Вальекано» и рассчитывать на возможное попадание в топ-6.
Информация для ставок
- «Понферрадина» не побеждает четыре игры кряду
- «Леганес» выиграл в одном матче из последних пяти
- «Понферрадина» пропустила семь голов в последних пяти играх
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 2.20. Также можно поставить на тотал голов больше 2,5 по коэффициенту 2.40. Еще одна ставка на матч — ничья или победа «Понферрадины» — 2.10.
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