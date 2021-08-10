«Легия» — «Динамо» Загреб. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)

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10 августа 2021, 11:21

Интересную встречу двух амбициозных команд можно будет посмотреть уже на стадии квалификации Лиги чемпионов. «Легия» ждет в гости неуступчивое «Динамо» Загреб. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является хорватский клуб. Команда играет на выезде, а поставить на её победу можно по коэффициенту 2.08. Победа «Легии» оценивается по коэффициенту 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 2.18. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.68. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Легия» смогла устоять на поле соперника и закончить матч вничью. Сейчас коллектив находится в хорошей физической форме и на своем стадионе попытается сотворить маленькую сенсацию. В прошлом матче «Легия» сыграла вничью с «Динамо» Загреб (1:1), а ранее уступила в чемпионате «Радомяк Радом» (1:3).

«Динамо» Загреб довольно неожиданно не смог одержать победу в первом матче, теперь команде придется обыгрывать оппонента на его поле. Хорватская команда давно не проигрывает, в ответном матче постарается не только продлить приятную серию, но и выйти на последнюю ступеньку поезда, ведущего к Лиге чемпионов. «Динамо» Загреб разошелся миром с «Легией» (1:1) в первом матче, а ранее сыграл в чемпионате еще одну ничью с «Риекой» (3:3).

Информация для ставок

«Динамо» Загреб проиграл только один матч из последних десяти во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Легии» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Легия» забивала в девяти матчах из десяти последних на своем поле

Шесть последних матчей на выезде «Динамо» Загреб одерживало победы

Прогноз

«Легия» показывает неплохой футбол, но все же мы предполагаем, что опыт «Динамо» Загреб сыграет определяющую роль. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предсказали результативный матч в другой встрече квалификации Лиги чемпионов.