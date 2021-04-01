«Лестер» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (03.04.2021)

«Лестер» сыграет против «Манчестер Сити» в рамках очередного тура АПЛ. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на зрелищный поединок в АПЛ.
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка является «Манчестер Сити». На победу клуба Пепа Гвардиолы можно поставить по коэффициенту 1.54. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.40 и на победу «Лестера» по 6.30.
Форма команд
«Лестер» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 56 пунктов. Клуб под руководством Брендана Роджерса показывает очень хороший футбол, часто берет очки и мечтает о попадании в ЛЧ. В активе «лис» 17 побед, пять ничьих и семь поражений. Клуб забил 53 мяча и пропустил 32 гола. В последних матчах у «лис» все хорошо, они регулярно набирают очки.
«Манчестер Сити» движется к своей цели и очень хочет завоевать очередной титул АПЛ. В активе клуба 71 балл, «горожане» расположились на первой строчке. В активе «Манчестер Сити» 22 победы, пять ничьих и три поражения. Команда под руководством Пепа Гвардиолы забила 64 мяча и пропустила 21 гол. В последних матчах «горожане» очень хороши и стабильно набирают баллы.
Информация для ставок
- «Лестер» не проигрывает три матча кряду
- «Манчестер Сити» выиграл четыре матча из последних пяти
- «Манчестер Сити» забил 14 мячей в последних пяти матчах
Прогноз
В этом матче можно сделать ставку на то, что будет забито три мяча по коэффициенту 3.60.
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