«Лестер» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (03.04.2021)

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вчера, 23:08

«Лестер» сыграет против «Манчестер Сити» в рамках очередного тура АПЛ . Букмекеры БК Бетсити представили котировки на зрелищный поединок в АПЛ .

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Манчестер Сити». На победу клуба Пепа Гвардиолы можно поставить по коэффициенту 1.54. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.40 и на победу «Лестера» по 6.30.

Форма команд

«Лестер» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 56 пунктов. Клуб под руководством Брендана Роджерса показывает очень хороший футбол, часто берет очки и мечтает о попадании в ЛЧ . В активе «лис» 17 побед, пять ничьих и семь поражений. Клуб забил 53 мяча и пропустил 32 гола. В последних матчах у «лис» все хорошо, они регулярно набирают очки.

«Манчестер Сити» движется к своей цели и очень хочет завоевать очередной титул АПЛ . В активе клуба 71 балл, «горожане» расположились на первой строчке. В активе «Манчестер Сити» 22 победы, пять ничьих и три поражения. Команда под руководством Пепа Гвардиолы забила 64 мяча и пропустила 21 гол. В последних матчах «горожане» очень хороши и стабильно набирают баллы.

Информация для ставок

«Лестер» не проигрывает три матча кряду

«Манчестер Сити» выиграл четыре матча из последних пяти

«Манчестер Сити» забил 14 мячей в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на то, что будет забито три мяча по коэффициенту 3.60.

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