ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Лестер» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (03.04.2021)

вчера, 23:08

«Лестер» сыграет против «Манчестер Сити» в рамках очередного тура АПЛ. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на зрелищный поединок в АПЛ.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.154.201.60
Лига Ставок 6.00 4.10 1.59
Фонбет 6.30 4.30 1.55
Мелбет 6.50 4.24 1.60
Pin-Up.ru 6.08 4.10 1.62
BetBoom 6.04 4.07 1.61

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Манчестер Сити». На победу клуба Пепа Гвардиолы можно поставить по коэффициенту 1.54. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.40 и на победу «Лестера» по 6.30.

Форма команд

«Лестер» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 56 пунктов. Клуб под руководством Брендана Роджерса показывает очень хороший футбол, часто берет очки и мечтает о попадании в ЛЧ. В активе «лис» 17 побед, пять ничьих и семь поражений. Клуб забил 53 мяча и пропустил 32 гола. В последних матчах у «лис» все хорошо, они регулярно набирают очки.

«Манчестер Сити» движется к своей цели и очень хочет завоевать очередной титул АПЛ. В активе клуба 71 балл, «горожане» расположились на первой строчке. В активе «Манчестер Сити» 22 победы, пять ничьих и три поражения. Команда под руководством Пепа Гвардиолы забила 64 мяча и пропустила 21 гол. В последних матчах «горожане» очень хороши и стабильно набирают баллы.

Информация для ставок

  • «Лестер» не проигрывает три матча кряду
  • «Манчестер Сити» выиграл четыре матча из последних пяти
  • «Манчестер Сити» забил 14 мячей в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на то, что будет забито три мяча по коэффициенту 3.60.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Сарагоса» — «Картахена».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.01 1.40 1.97 1.93 1.56 2.58
Лига Ставок 2.80 1.45 1.91 1.90 1.51 2.60
Мелбет 1.98 1.97
Pin-Up.ru 2.80 1.45 1.91 1.93 1.52 2.60
BetBoom 2.82 1.46 1.92 1.94 1.52 2.61
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии9
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100