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«Лестер» — «Уотфорд». Прогноз на матч АПЛ (28.11.2021)

27 ноября 2021, 11:27

28 ноября 2021 года «Лестер» сыграет против «Уотфорда» в рамках 13-го тура АПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Англии.

Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Лестер Сити
Уотфорд
4 : 2
завершен
28 ноября 2021, 17:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.664.125.57
Фонбет 1.62 4.00 5.40
Мелбет 1.69 3.88 5.48
1XBET 1.79 3.90 4.98
BetBoom 1.71 3.92 5.16

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Лестер». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.62. Ничейный исход оценивается в 4.00, а победа гостей в 5.40.

Форма команд

«Лестер» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе английского клуба — 15 баллов. Команда выиграла четыре поединка, трижды играла вничью и проиграла в пяти встречах. У «Лестера» 16 забитых и 21 пропущенный в Премьер-лиге. В последних матчах «лисы» играют плохо, команда уступила «Челси», а также сыграла вничью с «Лидсом» и проиграла «Арсеналу».

«Уотфорд» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 13 баллов. Команда выиграла четыре поединка, один раз сыграла вничью и проиграла в семи встречах. У «Уотфорда» 16 забитых и 20 пропущенных мячей в АПЛ. В последних матчах «шмели» победили «Манчестер Юнайтед», а также проиграли «Арсеналу» и уступили «Саутгемптону».

Информация для ставок

● «Уотфорд» выиграл два матча из последних пяти
● «Лестер» выиграл один матч из последних пяти
● У «Уотфорда» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на победу «Лестера» и общий тотал больше 1.5 по коэффициенту 1.90. «Лестер» сейчас не в форме, но эта команда умеет настраиваться на важные матчи.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.60 1.30 2.24 1.71 1.74 2.20
Мелбет 2.15 1.78
1XBET 2.05 1.86
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Все комментарии
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27 ноября в 18:44
Футбольный клуб Лестер Сити выиграет матч.
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27 ноября в 16:01
Футбольный клуб Лестер Сити одержит победу.
Gahi
Gahi
27 ноября в 11:32
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
27 ноября в 11:29
Лисы не проиграют этот матч
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