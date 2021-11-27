«Лестер» — «Уотфорд». Прогноз на матч АПЛ (28.11.2021)

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27 ноября 2021, 11:27

28 ноября 2021 года «Лестер» сыграет против «Уотфорда» в рамках 13-го тура АПЛ . Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Лестер». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.62. Ничейный исход оценивается в 4.00, а победа гостей в 5.40.

Форма команд

«Лестер» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе английского клуба — 15 баллов. Команда выиграла четыре поединка, трижды играла вничью и проиграла в пяти встречах. У «Лестера» 16 забитых и 21 пропущенный в Премьер-лиге. В последних матчах «лисы» играют плохо, команда уступила «Челси», а также сыграла вничью с «Лидсом» и проиграла «Арсеналу».

«Уотфорд» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 13 баллов. Команда выиграла четыре поединка, один раз сыграла вничью и проиграла в семи встречах. У «Уотфорда» 16 забитых и 20 пропущенных мячей в АПЛ . В последних матчах «шмели» победили «Манчестер Юнайтед», а также проиграли «Арсеналу» и уступили «Саутгемптону».

Информация для ставок

● «Уотфорд» выиграл два матча из последних пяти

● «Лестер» выиграл один матч из последних пяти

● У «Уотфорда» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на победу «Лестера» и общий тотал больше 1.5 по коэффициенту 1.90. «Лестер» сейчас не в форме, но эта команда умеет настраиваться на важные матчи.