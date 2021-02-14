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«Леванте» — «Осасуна»: прогноз на матч Примеры (14.02.2021)

сегодня, 12:37

«Леванте» сыграет с «Осасуной» в рамках 23-го тура испанской Примеры. Этот поединок запланирован на 14 февраля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.383.283.38
Fonbet 2.35 3.20 3.20
Мелбет 2.43 3.22 3.38
Лига ставок 2.41 3.35 3.30
Pin-up 2.38 3.10 3.30

Ставки букмекеров

Букмекеры советуют присмотреться к «Леванте» и сделать ставку на победу этого клуба с коэффициентом 2.40. Ничейный исход оценивают в 3.15, точно с таким же коэффициентом можно поставить на то, что победит «Осасуна».

Форма команд

«Леванте» находится на десятой строчке в турнирной таблице, в активе у клуба 27 пунктов. Это не лучший сезон в исполнении команды из Валенсии, но «Леванте» уже значительно облегчил себе жизнь тем, что клуб может продолжить выступать в Примере и не вылетит в Сегунду. «Леванте» забил и пропустил одинаковое количество мячей — 31.

«Осасуна» ужасна в нынешнем сезоне. Испанский клуб из Памплоны находится на 15-й строчке в таблице и имеет в активе 22 балла. «Осасуна» забила 21 гол и пропустила 31 мяч. Последние матчи с участием этой команды были для нее успешны, но это не помогает «Осасуне» подняться выше.

Информация для ставок

● «Осасуна» выиграла два матча из последних пяти
● «Леванте» не проигрывает пять матчей подряд
● «Леванте» выиграл четыре матча из десяти на своем поле

Прогноз

Букмекеры рекомендуют поставить на тотал голов больше 2,5 с коэффициентом 2.05. «Леванте» хоть и плох в нынешнем сезоне, но клуб в последнее время стал на правильный путь и не проигрывает, также валенсийская команда часто забивает. В этом поединке точно будут забитые мячи.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Реал» — «Валенсия».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.383.283.38
Fonbet 2.35 3.20 3.20
Мелбет 2.43 3.22 3.38
Лига ставок 2.41 3.35 3.30
Pin-up 2.38 3.10 3.30
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:40
Хозяева не проиграют
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