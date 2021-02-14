«Леванте» — «Осасуна»: прогноз на матч Примеры (14.02.2021)

«Леванте» сыграет с «Осасуной» в рамках 23-го тура испанской Примеры. Этот поединок запланирован на 14 февраля 2021 года.
|
- : -
сегодня, 20:30
Ставки букмекеров
Букмекеры советуют присмотреться к «Леванте» и сделать ставку на победу этого клуба с коэффициентом 2.40. Ничейный исход оценивают в 3.15, точно с таким же коэффициентом можно поставить на то, что победит «Осасуна».
Форма команд
«Леванте» находится на десятой строчке в турнирной таблице, в активе у клуба 27 пунктов. Это не лучший сезон в исполнении команды из Валенсии, но «Леванте» уже значительно облегчил себе жизнь тем, что клуб может продолжить выступать в Примере и не вылетит в Сегунду. «Леванте» забил и пропустил одинаковое количество мячей — 31.
«Осасуна» ужасна в нынешнем сезоне. Испанский клуб из Памплоны находится на 15-й строчке в таблице и имеет в активе 22 балла. «Осасуна» забила 21 гол и пропустила 31 мяч. Последние матчи с участием этой команды были для нее успешны, но это не помогает «Осасуне» подняться выше.
Информация для ставок
● «Осасуна» выиграла два матча из последних пяти
● «Леванте» не проигрывает пять матчей подряд
● «Леванте» выиграл четыре матча из десяти на своем поле
Прогноз
Букмекеры рекомендуют поставить на тотал голов больше 2,5 с коэффициентом 2.05. «Леванте» хоть и плох в нынешнем сезоне, но клуб в последнее время стал на правильный путь и не проигрывает, также валенсийская команда часто забивает. В этом поединке точно будут забитые мячи.
Ранее мы предлагали прогноз на матч «Реал» — «Валенсия».