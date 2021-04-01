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«Леванте» — «Уэска». Прогноз на матч Примеры (02.04.2021)

вчера, 22:34

«Леванте» сыграет против «Уэски» в рамках очередного тура Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.363.453.23
Лига Ставок 2.41 3.40 3.05
Фонбет 2.40 3.25 3.05
Мелбет 2.49 3.44 3.09
Pin-Up.ru 2.44 3.40 3.10

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Леванте». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40 и на победу «Уэски» по 3.20.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Леванте» занимает десятую строчку в турнирной таблице. Клуб набрал 35 пунктов. В активе у команды из Валенсии восемь побед, 11 ничьих и девять поражений. Клуб забил 36 мячей и пропустил 37 голов. В последних поединках у «Леванте» не всегда получается набирать очки, но успехи у команды есть.

«Уэска» расположилась на 20-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 21 балл. В нынешнем сезоне у этого клуба все очень плохо, с каждым поединком команда лишь увеличивает шансы на вылет из Примеры. Клуб выиграл три поединка, 12 раз играл вничью и проиграл в 13 матчах. В активе у команды 26 забитых и 44 пропущенных мячей.

Информация для ставок

  • «Уэска» не может выиграть вот уже четыре матча кряду
  • «Леванте» выиграл два матча из последних пяти
  • У «Леванте» пять побед из 14 сыгранных матчей на своем поле

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 1.72. Также можно поставить на то, что третий гол в игре забьет «Леванте» по 3.35. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход или победа «Уэски» по 1.65.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Сарагоса» — «Картахена».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.54 1.85 2.06 1.44 2.96
Лига Ставок 2.85 1.43 1.92 1.89 1.53 2.50
Мелбет 1.99 1.95
Pin-Up.ru 2.85 1.44 1.94 1.90 1.53 2.57
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