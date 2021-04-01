«Леванте» — «Уэска». Прогноз на матч Примеры (02.04.2021)

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вчера, 22:34

«Леванте» сыграет против «Уэски» в рамках очередного тура Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Леванте». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40 и на победу «Уэски» по 3.20.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Леванте» занимает десятую строчку в турнирной таблице. Клуб набрал 35 пунктов. В активе у команды из Валенсии восемь побед, 11 ничьих и девять поражений. Клуб забил 36 мячей и пропустил 37 голов. В последних поединках у «Леванте» не всегда получается набирать очки, но успехи у команды есть.

«Уэска» расположилась на 20-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 21 балл. В нынешнем сезоне у этого клуба все очень плохо, с каждым поединком команда лишь увеличивает шансы на вылет из Примеры. Клуб выиграл три поединка, 12 раз играл вничью и проиграл в 13 матчах. В активе у команды 26 забитых и 44 пропущенных мячей.

Информация для ставок

«Уэска» не может выиграть вот уже четыре матча кряду

«Леванте» выиграл два матча из последних пяти

У «Леванте» пять побед из 14 сыгранных матчей на своем поле

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 1.72. Также можно поставить на то, что третий гол в игре забьет «Леванте» по 3.35. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход или победа «Уэски» по 1.65.

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