«Леванте» — «Уэска». Прогноз на матч Примеры (02.04.2021)

«Леванте» сыграет против «Уэски» в рамках очередного тура Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот поединок.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча является «Леванте». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40 и на победу «Уэски» по 3.20.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Леванте» занимает десятую строчку в турнирной таблице. Клуб набрал 35 пунктов. В активе у команды из Валенсии восемь побед, 11 ничьих и девять поражений. Клуб забил 36 мячей и пропустил 37 голов. В последних поединках у «Леванте» не всегда получается набирать очки, но успехи у команды есть.
«Уэска» расположилась на 20-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 21 балл. В нынешнем сезоне у этого клуба все очень плохо, с каждым поединком команда лишь увеличивает шансы на вылет из Примеры. Клуб выиграл три поединка, 12 раз играл вничью и проиграл в 13 матчах. В активе у команды 26 забитых и 44 пропущенных мячей.
Информация для ставок
- «Уэска» не может выиграть вот уже четыре матча кряду
- «Леванте» выиграл два матча из последних пяти
- У «Леванте» пять побед из 14 сыгранных матчей на своем поле
Прогноз
В этом матче можно сделать ставку на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 1.72. Также можно поставить на то, что третий гол в игре забьет «Леванте» по 3.35. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход или победа «Уэски» по 1.65.
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