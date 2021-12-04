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«Лидс» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (05.12.2021)

вчера, 16:32

«Лидс» примет «Брентфорд» на стадионе «Элланд Роуд» в рамках 15-го тура Премьер-лиги Англии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.913.714.32
Фонбет 2.00 3.60 3.70
BetBoom 1.88 3.76 4.28

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Лидс». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.00. Ничейный исход оценивается в 3.60, а победа «Брентфорда» в 3.70.

В этом поединке также можно сделать ставку на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.65.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Лидс» идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 15 баллов. В последних встречах «павлины» справились с «Кристал Пэлас», а также сыграли вничью с «Брайтоном» и проиграли «Тоттенхэму».

«Брентфорд» идет на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 16 баллов. В последних матчах «Брентфорд» проиграл «Тоттенхэму», а также выиграл у «Эвертона» и сыграл вничью с «Ньюкаслом».

Информация для ставок

  • «Брентфорд» выиграл один матч из последних пяти
  • «Лидс» проиграл в одном матче из последних пяти
  • У «Брентфорда» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на ничейный исход или победу «Брентфорда» по коэффициенту 1.80. Гости находятся в неплохой форме и вполне способны побороться как минимум за один балл. Хозяева в последнее время не отличаются стабильностью.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.85 1.47 1.96 1.94 1.53 2.67
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Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:58
Победа команды "Лидс" в этом матче. Удачи
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3ggv6dmh2ffq
вчера в 18:14
Футбольный клуб «Лидс» выиграет матч.
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