«Лидс» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (05.12.2021)

«Лидс» примет «Брентфорд» на стадионе «Элланд Роуд» в рамках 15-го тура Премьер-лиги Англии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 17:00
Ставки букмекеров
Фаворит матча — «Лидс». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.00. Ничейный исход оценивается в 3.60, а победа «Брентфорда» в 3.70.
В этом поединке также можно сделать ставку на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.65.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Лидс» идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 15 баллов. В последних встречах «павлины» справились с «Кристал Пэлас», а также сыграли вничью с «Брайтоном» и проиграли «Тоттенхэму».
«Брентфорд» идет на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 16 баллов. В последних матчах «Брентфорд» проиграл «Тоттенхэму», а также выиграл у «Эвертона» и сыграл вничью с «Ньюкаслом».
Информация для ставок
- «Брентфорд» выиграл один матч из последних пяти
- «Лидс» проиграл в одном матче из последних пяти
- У «Брентфорда» четыре забитых мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этой игре можно сделать ставку на ничейный исход или победу «Брентфорда» по коэффициенту 1.80. Гости находятся в неплохой форме и вполне способны побороться как минимум за один балл. Хозяева в последнее время не отличаются стабильностью.