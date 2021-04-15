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«Лидс» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (19.04.2021)

вчера, 22:51

«Лидс» Марсело Бьелсы сыграет против «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.754.291.72
Фонбет 4.70 4.25 1.67

Ставки букмекеров

«Ливерпуль» — фаворит матча, поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.71. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.20 и на победу «Лидса» по 4.70.

Форма команд

«Лидс» расположился на десятой строчке в турнирной таблице и набрал 45 пунктов. В нынешнем сезоне эта команда удивляет общественность своим стилем. Клуб, который тренирует Марсело Бьелса, практически всегда идет в атаку. У команды 14 побед, три ничьих и 14 поражений. Команда забила и пропустила одинаковое количество мячей — 49.

Не так давно «Ливерпуль» проиграл «Реалу» в Лиге Чемпионов и не смог выйти в полуфинал. У «Ливерпуля» 15 побед, семь ничьих и девять поражений. Команда забила 53 мяча и пропустила 37 голов. В последних играх «Ливерпуль» играет неплохо, но это касается только АПЛ. Иногда клубу попадаются неудобные соперники, против которых очень сложно играть.

Информация для ставок

  • «Ливерпуль» выиграл три матча кряду
  • «Лидс» не проигрывает четыре игры подряд
  • У «Лидса» шесть забитых голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.55. Еще одна актуальная ставка — гол с 46-й по 60-ю минуту матча по коэффициенту 2.30.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.58 1.56 2.03 1.86
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