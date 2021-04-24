«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Англии (25.04.2021)

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вчера, 07:43

«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Лидсом» в рамках 33-го тура АПЛ . Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Манчестер Юнайтед» явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.8. Победа «Лидса» оценивается в 4.1. Ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 4.00.

Форма команд

«Лидс» набрал 46 баллов и расположился на 10-й строчке в турнирной таблице АПЛ . Команда выиграла 14 поединков, 4 раза сыграла вничью и проиграла 14 матчей. В активе «Лидса» 50 забитых и столько же пропущенных голов. «Лидс» набрал хорошую форму и стабильно зарабатывает очки, не проигрывая даже топовым командам.

«Манчестер Юнайтед» набрал 66 очков и находится на второй строчке в турнирной таблице. На счету манкунианцев 19 побед, 9 ничьих и 4 поражения. Клуб забил 64 мяча и пропустил 35 голов. «Манчестер Юнайтед» давно не проигрывает и имеет хороший отрыв от 3-го места.

Информация для ставок

У «Лидса» 6 поражений из 16 матчей на своем поле

«Лидс» не проигрывает пять матчей подряд

«Манчестер Юнайтед» выиграл пять матчей кряду во всех турнирах

Прогноз

Учитывая игру обоих клубов в атаке, в этом матче можно поставить на тотал голов больше четырех по коэффициенту 3.3. Также стоит обратить внимание на ставку «ничья или победа „Лидса“», по коэффициенту 2.00.

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