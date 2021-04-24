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«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Англии (25.04.2021)

вчера, 07:43

«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Лидсом» в рамках 33-го тура АПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.234.221.81
Фонбет 4.10 4.00 1.80
BetBoom 4.26 4.16 1.79

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Манчестер Юнайтед» явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.8. Победа «Лидса» оценивается в 4.1. Ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 4.00.

Форма команд

«Лидс» набрал 46 баллов и расположился на 10-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Команда выиграла 14 поединков, 4 раза сыграла вничью и проиграла 14 матчей. В активе «Лидса» 50 забитых и столько же пропущенных голов. «Лидс» набрал хорошую форму и стабильно зарабатывает очки, не проигрывая даже топовым командам.

«Манчестер Юнайтед» набрал 66 очков и находится на второй строчке в турнирной таблице. На счету манкунианцев 19 побед, 9 ничьих и 4 поражения. Клуб забил 64 мяча и пропустил 35 голов. «Манчестер Юнайтед» давно не проигрывает и имеет хороший отрыв от 3-го места.

Информация для ставок

  • У «Лидса» 6 поражений из 16 матчей на своем поле
  • «Лидс» не проигрывает пять матчей подряд
  • «Манчестер Юнайтед» выиграл пять матчей кряду во всех турнирах

Прогноз

Учитывая игру обоих клубов в атаке, в этом матче можно поставить на тотал голов больше четырех по коэффициенту 3.3. Также стоит обратить внимание на ставку «ничья или победа „Лидса“», по коэффициенту 2.00.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Франции «Сент-Этьен» — «Брест».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.55 1.57 1.96 1.93
1XBET 3.80 1.23 2.48 1.64 1.89 1.91
BetBoom 4.15 1.25 2.46 1.58 1.90 1.96
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 09:27
И Лидс об этом знает ☝😉!!!
shlomo
shlomo
вчера в 09:23
МЮ нужна победа!!!
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