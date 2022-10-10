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«Барселона» — «Интер». Прогноз на матч Лиги чемпионов (12.10.2022)

вчера, 10:34
Барселона

Ставки букмекеров

Победа «Барселоны» в этом матче играется по коэффициенту 1.44 – аналитики букмекерской компании Лига Ставок видят хозяев очевидным фаворитом. Поставить на ничью можно по цене 5.20, а победа «Интера» доступна по котировке 7.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.444.907.38
Лига Ставок 1.46 4.90 6.60
Мелбет 1.47 5.05 7.20

Аналитики также считают, что в столице Каталонии «Барселона» и «Интер» продемонстрируют результативный футбол. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по цене 1.54, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

В предыдущем туре групповой стадии Лиги чемпионов соперники встретились в Милане, где минимальную победу отпраздновал «Интер» (1:0). Таким образом, миланский клуб заработал за три тура шесть очков, расположившись на втором месте рейтинга. Прежде представитель Италии обыграл в гостях «Викторию» (2:0), а также проиграл на своем поле «Баварии» (0:2).

«Барселона», в свою очередь, накопила три балла в трех стартовых турах. Каталонский коллектив был сильней «Виктории» в домашней игре (5:1), но затем проиграл в гостях «Баварии» (0:2).

Накануне очной встречи команды провели успешные поединки в дежурных турах национального чемпионата. «Интер» с боями одолел на выезде «Сассуоло» (2:1), а «Барселона» с минимальным счетом справилась с «Сельтой» (1:0) на своем поле.

Информация для ставок

  • Команды обменялись голами в 3 из прошлых 4 очных встреч
  • «Барселона» пропускала голы во всех 3 матчах группы Лиги чемпионов
  • «Интер» фиксировал обмен голами в 5 из 6 последних гостевых матчей

Прогноз

Чтобы претендовать на второе место и проход в плей-офф Лиги чемпионов, «Барселоне» нужно брать реванш у «Интера», который получит пространство для маневров в контратаках. Поэтому, рекомендуем поставить на «обе команды забьют – да» по коэффициенту 1.77 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.03 1.27 2.45 1.60 1.91 1.98
Лига Ставок 2.36 1.57 1.86 1.91
Мелбет 2.28 1.57
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:42
У Барсы последний шанс и они должны им воспользоваться
Гость
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