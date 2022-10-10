«Барселона» — «Интер». Прогноз на матч Лиги чемпионов (12.10.2022)

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вчера, 10:34

Ставки букмекеров

Победа «Барселоны» в этом матче играется по коэффициенту 1.44 – аналитики букмекерской компании Лига Ставок видят хозяев очевидным фаворитом. Поставить на ничью можно по цене 5.20, а победа «Интера» доступна по котировке 7.60.

Аналитики также считают, что в столице Каталонии «Барселона» и «Интер» продемонстрируют результативный футбол. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по цене 1.54, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

В предыдущем туре групповой стадии Лиги чемпионов соперники встретились в Милане, где минимальную победу отпраздновал «Интер» (1:0). Таким образом, миланский клуб заработал за три тура шесть очков, расположившись на втором месте рейтинга. Прежде представитель Италии обыграл в гостях «Викторию» (2:0), а также проиграл на своем поле «Баварии» (0:2).

«Барселона», в свою очередь, накопила три балла в трех стартовых турах. Каталонский коллектив был сильней «Виктории» в домашней игре (5:1), но затем проиграл в гостях «Баварии» (0:2).

Накануне очной встречи команды провели успешные поединки в дежурных турах национального чемпионата. «Интер» с боями одолел на выезде «Сассуоло» (2:1), а «Барселона» с минимальным счетом справилась с «Сельтой» (1:0) на своем поле.

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 3 из прошлых 4 очных встреч

«Барселона» пропускала голы во всех 3 матчах группы Лиги чемпионов

«Интер» фиксировал обмен голами в 5 из 6 последних гостевых матчей

Прогноз

Чтобы претендовать на второе место и проход в плей-офф Лиги чемпионов, «Барселоне» нужно брать реванш у «Интера», который получит пространство для маневров в контратаках. Поэтому, рекомендуем поставить на «обе команды забьют – да» по коэффициенту 1.77 в БК Лига Ставок.