«Динамо» Киев – «Фенербахче». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (20.07.2022)

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18 июля 2022, 16:11

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом этой встречи идет гостевая команда. Поставить на победу «Фенербахче» можно по коэффициенту 2.45, за ничью предложена цена 3.35, а победа «Динамо» Киев в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по котировке 3.00.

Анализ линии голов дает понять, что эксперты симпатизируют низовому исходу. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.87, ТБ (2,5) – 1.91.

Форма команд

Прошлый сезон украинского чемпионата был прерван, что зафиксировало для «Динамо» второе место в турнирной таблице и путевку в четвертьфинал квалификации Лиги чемпионов.

Готовясь к новому сезону, киевский клуб провел 25 контрольных поединков, в которых он допустил только два поражения. В последних двух товарняках коллектив Мирчи Луческу уступил «Лиону» (0:3) и «Антверпену» (1:2).

«Фенербахче» попал в отборочный турнир Лиги чемпионов, как серебряный призер прошлого розыгрыша турецкой Суперлиги. Подготовительные матчи к новому сезону коллектив из Стамбула провел хорошо, одержав пять побед и одну ничью. В последнем матче «канарейки» уверенно победили «Халл» (2:0).

Информация для ставок

У «Динамо» нет поражений в 5 матчах против «Фенербахче» — 2 победы и 3 ничьи

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 прошлых очных встречах

«Фенербахче» забил всего один гола в 3 прошлых матчах с «Динамо»

Прогноз

Полагаем, что букмекеры существенно недооценивают шансы «Динамо» в матче с «Фенербахче», который никогда не побеждал предстоящего соперника. Рекомендуем сыграть 1Х по коэффициенту 1.54 в БК Лига Ставок.