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«Динамо» Киев – «Фенербахче». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (20.07.2022)

18 июля 2022, 16:11
Фенербахче

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом этой встречи идет гостевая команда. Поставить на победу «Фенербахче» можно по коэффициенту 2.45, за ничью предложена цена 3.35, а победа «Динамо» Киев в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по котировке 3.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.653.282.77
Мелбет 2.49 3.18 2.35
1XBET 2.46 3.18 2.37
BetBoom 2.65 3.40 2.60

Анализ линии голов дает понять, что эксперты симпатизируют низовому исходу. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.87, ТБ(2,5) – 1.91.

Форма команд

Прошлый сезон украинского чемпионата был прерван, что зафиксировало для «Динамо» второе место в турнирной таблице и путевку в четвертьфинал квалификации Лиги чемпионов.

Готовясь к новому сезону, киевский клуб провел 25 контрольных поединков, в которых он допустил только два поражения. В последних двух товарняках коллектив Мирчи Луческу уступил «Лиону» (0:3) и «Антверпену» (1:2).

«Фенербахче» попал в отборочный турнир Лиги чемпионов, как серебряный призер прошлого розыгрыша турецкой Суперлиги. Подготовительные матчи к новому сезону коллектив из Стамбула провел хорошо, одержав пять побед и одну ничью. В последнем матче «канарейки» уверенно победили «Халл» (2:0).

Информация для ставок

  • У «Динамо» нет поражений в 5 матчах против «Фенербахче» — 2 победы и 3 ничьи
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 прошлых очных встречах
  • «Фенербахче» забил всего один гола в 3 прошлых матчах с «Динамо»

Прогноз

Полагаем, что букмекеры существенно недооценивают шансы «Динамо» в матче с «Фенербахче», который никогда не побеждал предстоящего соперника. Рекомендуем сыграть 1Х по коэффициенту 1.54 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.49 1.85 2.00 1.47 2.71
Мелбет 1.95 1.89
1XBET 1.13 6.48
BetBoom 2.70 1.46 1.87 1.93 1.50 2.60
Все комментарии
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z2x4rzg28qa2
18 июля в 19:11
Победу одержит «Фенербахче»
xewgvcbjph3v
xewgvcbjph3v
18 июля в 17:10
Фаворит матча «Фенербахче»
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