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«Лейпциг» — «Селтик». Прогноз на матч Лиги чемпионов (05.10.2022)

вчера, 14:26
Лейпциг

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую опубликовала букмекерская контора Лига Ставок, «Лейпциг» является фаворитом этой встречи. Ставки на победу хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.58, за ничью выставлена цена 4.50, а победа «Селтика» идет по котировке 5.80.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.564.685.69
Лига Ставок 1.58 4.50 5.40
Мелбет 1.59 4.64 5.80
1XBET 1.59 4.64 5.80

Аналитики также убеждены, что в Германии команды продемонстрируют результативный футбол. Сыграть ТБ(2,5) гола можно по котировке 1.60, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Лейпциг» стал главным аутсайдером группы, получив два поражения. В первом матче Лиги чемпионов представитель Германии сенсационно проиграл «Шахтеру» (1:4), а затем последовало поражение в Мадриде от «Реала» (0:2).

При этом футболисты «Лейпцига» выиграли два из последних трех матче Бундеслиги, где они оказались сильней дортмундской «Боруссии» (3:0) и «Бохума» (4:0), а выезд в Менхенгладбах завершился для команды поражением от местной «Боруссии» (0:3).

«Селтик» находится на третьем месте квартета, имея в активе один балл. В стартовом туре Лиги чемпионов клуб из Глазго ожидаемо проиграл «Реалу» (0:2) на своем поле, а затем команда не удержала победный счет в гостевой игре против «Шахтера» (1:1).

В рамках шотландской премьер-лиги «Селтик» лидирует в турнирной таблице, имея в активе победу над «Мотервеллом» (2:1) в последнем туре.

Информация для ставок

  • «Лейпциг» выиграл 3 из прошлых 4 матчей на своем поле
  • «Лейпциг» победил «Селтик» (2:0) на своем поле в 2018 году
  • «Селтик» не побеждал в 3 из предыдущих 4 матчей всех турниров

Прогноз

«Лейпциг» постепенно набирает форму и вполне может обыграть на домашней арене «Селтик», который заметно уступает сопернику в классе. Поэтому, рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.92 1.28 2.37 1.63 1.86 2.04
Лига Ставок 2.31 1.60 1.82 1.96
Мелбет 2.39 1.68
1XBET 2.39 1.68
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:57
Возможна ничья !
shlomo
shlomo
вчера в 16:09
Возможен ничейный результат
Гость
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