«Лейпциг» — «Селтик». Прогноз на матч Лиги чемпионов (05.10.2022)

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вчера, 14:26

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую опубликовала букмекерская контора Лига Ставок, «Лейпциг» является фаворитом этой встречи. Ставки на победу хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.58, за ничью выставлена цена 4.50, а победа «Селтика» идет по котировке 5.80.

Аналитики также убеждены, что в Германии команды продемонстрируют результативный футбол. Сыграть ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.60, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Лейпциг» стал главным аутсайдером группы, получив два поражения. В первом матче Лиги чемпионов представитель Германии сенсационно проиграл «Шахтеру» (1:4), а затем последовало поражение в Мадриде от «Реала» (0:2).

При этом футболисты «Лейпцига» выиграли два из последних трех матче Бундеслиги, где они оказались сильней дортмундской «Боруссии» (3:0) и «Бохума» (4:0), а выезд в Менхенгладбах завершился для команды поражением от местной «Боруссии» (0:3).

«Селтик» находится на третьем месте квартета, имея в активе один балл. В стартовом туре Лиги чемпионов клуб из Глазго ожидаемо проиграл «Реалу» (0:2) на своем поле, а затем команда не удержала победный счет в гостевой игре против «Шахтера» (1:1).

В рамках шотландской премьер-лиги «Селтик» лидирует в турнирной таблице, имея в активе победу над «Мотервеллом» (2:1) в последнем туре.

Информация для ставок

«Лейпциг» выиграл 3 из прошлых 4 матчей на своем поле

«Лейпциг» победил «Селтик» (2:0) на своем поле в 2018 году

«Селтик» не побеждал в 3 из предыдущих 4 матчей всех турниров

Прогноз

«Лейпциг» постепенно набирает форму и вполне может обыграть на домашней арене «Селтик», который заметно уступает сопернику в классе. Поэтому, рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.