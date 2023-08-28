«Янг Бойз» — «Маккаби» Хайфа. Прогноз на матч Лиги чемпионов (29.08.2023)

1693234343

сегодня, 17:52

Ставки букмекеров

В предстоящей игре букмекеры фаворитом считают «жёлто-чёрных» из Берна. Коэффициент составляет 1.83 на победу команды «Янг Бойз». В букмекерской конторе Лига Ставок на победу «зелёных» предлагается коэффициент 4.10. На ничью можно поставить по коэффициенту 3.80.

На результативную игру с исходом ТБ 2.5 сделать ставку можно по коэффициенту 1.74. На исход тотал меньше 2.5 голов за матч коэффициент составляет 2.08. Котировки букмекеров указывают нам на то, что с большой долей вероятности команды в будущей игре обменяются голами. По коэффициенту 1.76 можно сделать ставку на исход «обе забьют – да».

Форма команд

Четвёртый месяц пошёл как «Янг Бойз» не проигрывает своим соперникам. Ознакомимся с недавними успехами команды, чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча с «Маккаби». В матче 4-го тура нового сезона Швейцарской Суперлиги действующий чемпион в гостях разошёлся миром с командой «Люцерна» (1:1). 18 августа в сухую, поразив пять раз ворота соперника, «столичные» на выезде одержали победу над «Брайтенрайном» в 1/32 Кубка Швейцарии. В первом финальном матче квалификации Лиги чемпионов «жёлто-чёрные» в гостях разошлись миром с «Маккаби» из Хайфы (0:0).

Перед встречей с «пчёлами» из Берна «Маккаби» в четвертьфинале квалификации Лиги чемпионов выбил молдавскую команду «Шериф». С общим счётом 4:2 по сумме двух встреч «зелёные с Кармеля» обыграли «ос» из Тирасполя. 9 августа в первой полуфинальной игре квалификации «Слован» из Братиславы принимал дома «зелёных». Со счётом 2:1 гости взяли верх над словацкой командой. С разницей в пару голов в ответной игре на своём поле «Маккаби» также одержал победу над «Слованом». «Зелёные» в первой финальной игре квалификации не смогли обыграть дома «пчёл». В предстоящей выездной встрече сделать это будет сложнее.

Информация для ставок

Шесть побед одержали «жёлто-чёрные» в десяти крайних матчах

За тот же период «зелёные» взяли верх над своими соперниками в семи встречах

Три футбольные встречи с участием «Янг Бойз» из пяти последних завершились исходом тотал больше 3.5 голов за игру.

Прогноз

На своём поле «столичные» крайне редко теряют очки. Букмекерская контора Лига Ставок предлагает коэффициент 1.83 на победу команды «Янг Бойз» в основное время. «Пчёлы» из Берна в предстоящей игре одержат победу над «зелёными с Кармеля», но не стоит ожидать результативной игры с большим количеством голов.