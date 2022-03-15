«Црвена Звезда» — «Рейнджерс». Прогноз на матч Лиги Европы (17.03.2022)

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вчера, 12:27

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет презентовала такую линию ставок на эту игру: победа «Црвены Звезды» идет по коэффициенту 2.22, ничья котируется в 3.70, а победа «Рейнджерс» оценена в 3.28.

Если анализировать линию голов, то в ней аналитики отдают предпочтение результативному исходу. Поставить на ТБ (2,5) можно по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.08.

Форма команд

Неделю назад команды встретились в Глазго, где убедительную победу взял «Рейнджерс», забивший оппоненту три безответных гола (3:0).

После этого клубы провели по одной игре в национальных чемпионатах. В сербской Суперлиге «Црвена Звезда» победила в гостях «Металац» (2:1), а «Рейнджерс» уверенно обыграл на выезде «Данди» (3:0).

У «Црвены Звезды» есть серия из восьми матчей без поражений на домашней арене. В этот период хозяева одержали шесть побед и две ничьи, а в четырех предыдущих играх в родных стенах сербский клуб не пропускал голы.

«Рейнджерс» тоже может похвастаться успехами на выезде, где шотландский коллектив не проигрывает на протяжении пяти поединков.

Информация для ставок

«Рейнджерс» забивал минимум 2 гола в 3 последних поединках текущего турнира

В 3 последних играх «Рейнджерс» в Лиге Европы сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Рейнджерс» не проигрывал в 7 прошлых матчах турнира

Прогноз

Крупное поражение в Шотландии обязует «Црвену Звезду» играть с прицелом на атаку в ответном матче. Поэтому, советуем рассмотреть ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.67 в БК Фонбет.