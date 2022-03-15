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«Црвена Звезда» — «Рейнджерс». Прогноз на матч Лиги Европы (17.03.2022)

вчера, 12:27
Рейнджерс

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет презентовала такую линию ставок на эту игру: победа «Црвены Звезды» идет по коэффициенту 2.22, ничья котируется в 3.70, а победа «Рейнджерс» оценена в 3.28.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.153.683.37
Фонбет 2.13 3.60 3.25
Мелбет 2.21 3.72 3.38
1XBET 2.21 3.72 3.38
BetBoom 2.16 3.67 3.37

Если анализировать линию голов, то в ней аналитики отдают предпочтение результативному исходу. Поставить на ТБ(2,5) можно по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.08.

Форма команд

Неделю назад команды встретились в Глазго, где убедительную победу взял «Рейнджерс», забивший оппоненту три безответных гола (3:0).

После этого клубы провели по одной игре в национальных чемпионатах. В сербской Суперлиге «Црвена Звезда» победила в гостях «Металац» (2:1), а «Рейнджерс» уверенно обыграл на выезде «Данди» (3:0).

У «Црвены Звезды» есть серия из восьми матчей без поражений на домашней арене. В этот период хозяева одержали шесть побед и две ничьи, а в четырех предыдущих играх в родных стенах сербский клуб не пропускал голы.

«Рейнджерс» тоже может похвастаться успехами на выезде, где шотландский коллектив не проигрывает на протяжении пяти поединков.

Информация для ставок

  • «Рейнджерс» забивал минимум 2 гола в 3 последних поединках текущего турнира
  • В 3 последних играх «Рейнджерс» в Лиге Европы сыграла ставка ТБ(2,5)
  • «Рейнджерс» не проигрывал в 7 прошлых матчах турнира

Прогноз

Крупное поражение в Шотландии обязует «Црвену Звезду» играть с прицелом на атаку в ответном матче. Поэтому, советуем рассмотреть ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.67 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.96 1.40 2.02 1.85 1.58 2.39
Фонбет 1.97 1.83
Мелбет 2.04 1.90
1XBET 2.04 1.90
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 12:31
Црвена Звезда, на удивление, легко выкинула белый флаг перед не таким уж и страшным по статусу Глазго Рейнджерс в первом матче 1.8 финала Лиги Европы УЕФА. Уступив на выезде скоттам с уже вряд ли отыгрывающимся итогом 0:3. Но все же "звездаши" дома и в гостях - это 2 совершенно разные команды. Так что при громогласной поддержке своей скандальной торсиды, одной из лучших в Европе, Красная Звезда наверняка попытается сыграть активно, которой уже нечего терять. Так что попробую и здесь предположить открытый сценарий с немалым количеством голов. Ведь даже если увлеченные атакой сербы нарвутся тут на контрвыпад, то они все равно продолжат искать счастья в нападении. Так как немалые призовые за просто победу в отдельном поединке плей-офф еще никто не отменял! В связи с этим рьяный и напористый футбол в исполнении хозяев должны здесь с удовольствием принять и очень опасные в атаке гости, наверняка способные помочь пробитию ставки на тотал больше 2.5 за хороший коэффициент!
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