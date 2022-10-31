«Фейеноорд» — «Лацио». Прогноз на матч Лиги Европы (03.11.2022)

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вчера, 14:59

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров можно сделать вывод, что римский клуб не является фаворитом поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничью предлагают взять по коэффициенту 3.75, а неожиданная победа гостей оценивается по коэффициенту 3.05.

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 1.65. За тотал меньше (ТМ 2.5) букмекеры предлагают коэффициент 2.25. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Фейеноорд» сейчас проводит не лучший отрезок сезона, но тем не менее продолжает сражаться как за путевку в плей-офф ЛЕ , так и за наивысшие позиции в родном чемпионате, где команда пропустила игру последнего тура, чтобы лучше подготовиться к решающему сражению. в минувший четверг побывал в гостях у «Штурма» и уступил с минимальным счетом (0:1).

Римский «Лацио» сенсационно проиграл «Салернитане» (1:3) в последнем туре чемпионата Италии. «Орлы» теперь полностью сосредоточены лишь на Лиге Европы и желают закрыть вопрос с выходом в плей-офф в поединке с очень непростым соперником.

Информация для ставок

«Фейеноорд» выиграл лишь один из пяти последних поединков

У «Лацио» три победы в последних семи матчах

Три из четырех последних встречи «Фейеноорда» завершились результатом «обе забьют»

Четыре из шести последних игр «Лацио» закончились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Финалист минувшего розыгрыша Лиги конференций желает продолжать играть в следующем раунде турнира рангов выше, но задача у нидерландцев очень непроста. Предложим поверить здесь в обмен голами и загрузить на «обе забьют» по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.