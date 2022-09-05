«Лудогорец» – «Рома». Прогноз на матч Лиги Европы (08.09.2022)

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вчера, 12:01

Ставки букмекеров

Коэффициенты на данный поединок выглядят следующим образом: взять победу «волков» можно за 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок, в случае победы «Лудогорца» зайдет приятный коэффициент 6.45, а ничью можно выбрать по коэффициенту 4.4.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.75. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.05. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Лудогорец» в отлично настроении подходит к старту в Лиге Европы. Команда за первые дни сентября успела выиграть Суперкубок страны у «Левски» в серии пенальти после битвы в основное время (2:2), а также безжалостно разгромить на своем поле «Хебар» со счетом (6:0) в рамках национального чемпионата.

«Рома» прекрасно стартовала в Серии А и до вчерашнего дня возглавляла турнирную таблицу, но сенсационное гостевое поражение от «Удинезе» (0:4) не только отбросило коллектив на шестое место, но и добавило головной боли Жозе Моуриньо в преддверии старта в еврокубках.

Информация для ставок

«Лудогорец» выиграл пять из шести последних поединков

У «Ромы» пять побед в последних семи играх

Пять последних встреч «Лудогорца» завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Семь из восьми последних матчей с участием «Ромы» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз