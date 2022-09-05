Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболЛига Европы 2022/2023

«Лудогорец» – «Рома». Прогноз на матч Лиги Европы (08.09.2022)

вчера, 12:01
Рома (Рим)

Ставки букмекеров

Коэффициенты на данный поединок выглядят следующим образом: взять победу «волков» можно за 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок, в случае победы «Лудогорца» зайдет приятный коэффициент 6.45, а ничью можно выбрать по коэффициенту 4.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle6.464.431.52
Лига Ставок 6.00 4.40 1.55
Мелбет 6.40 4.48 1.57

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.75. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.05. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Лудогорец» в отлично настроении подходит к старту в Лиге Европы. Команда за первые дни сентября успела выиграть Суперкубок страны у «Левски» в серии пенальти после битвы в основное время (2:2), а также безжалостно разгромить на своем поле «Хебар» со счетом (6:0) в рамках национального чемпионата.

«Рома» прекрасно стартовала в Серии А и до вчерашнего дня возглавляла турнирную таблицу, но сенсационное гостевое поражение от «Удинезе» (0:4) не только отбросило коллектив на шестое место, но и добавило головной боли Жозе Моуриньо в преддверии старта в еврокубках.

Информация для ставок

  • «Лудогорец» выиграл пять из шести последних поединков
  • У «Ромы» пять побед в последних семи играх
  • Пять последних встреч «Лудогорца» завершились результатом ТБ 2.5
  • Семь из восьми последних матчей с участием «Ромы» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Рома» будет контролировать ход поединка и вероятнее всего оформит победу, но мы рекомендуем поверить в большое количество забитых мячей поставить на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.20 1.37 2.09 1.79 1.64 2.34
Лига Ставок 2.10 1.71 1.66 2.19
Мелбет 2.12 1.84
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:20
Рома должна как минимум не проиграть...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 