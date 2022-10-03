«Монако» — «Трабзонспор». Прогноз на матч Лиги Европы (06.10.2022)

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вчера, 13:54

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают лишь абсолютное преимущество французам. Поставить на их успех можно в БК Лига Ставок по коэффициенту 1.6. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 4.35, а неожиданная победа гостей порадует игроков приятным коэффициентом 5.6.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.7. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.15. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Монако» на старте ЛЕ демонстрировал нестабильные результаты. Коллектив сначала на выезде в сложном поединке обыграл неуступчивую «Црвену Звезду» (1:0), а затем на своем поле с таким же счетом (0:1) проиграл венгерскому «Ференцварошу». Что касается чемпионата Франции, то там в последнем туре клуб одержал победу (4:1) над «Нантом» и закрепился на пятом месте в турнирной таблице.

«Трабзонспор» в своем чемпионате радует болельщиков набранными, в минувших двух турах обыграв (3:2) и (2:1) «Газиантеп» и «Кайсериспор» соответственно. В Лиге Европы также успех был на стороне турецких футболистов, дома обыграли «Црвену Звезду» со счетом (2:1).

Информация для ставок

«Монако» одержал пять побед в последних семи играх

Победная серия «Трабзонспора» насчитывает три матча

Четыре из пяти последних поединков «Монако» закончились пробитием ТБ 2.5

2.5 Пять последних встреч с участием «Трабзонспора» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нет сомнений в том, что мы увидим боевой футбол, где ни одна из команд не захочет уступать заветные баллы. Верим, что будут поражены ворота обеих коллективов и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.