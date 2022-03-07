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«Порту» — «Лион». Прогноз на матч Лиги Европы (09.03.2022)

сегодня, 22:02
Порту - Лион

Ставки букмекеров

В этой встрече явного фаворита не оказалось. На эту встречу букмекеры дают следующие котировки: победа «Порту» оценивается по коэффициенту 2. Поставить на победу «Лиона» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.85. Поверить в ничейный исход предлагают по коэффициенту 3.54.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.033.573.81
Фонбет 2.03 3.45 3.70
Мелбет 2.10 3.58 3.82
1XBET 2.10 3.58 3.82
BetBoom 2.00 3.63 3.88

Линия также предлагает коэффициент 1.73 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и коэффициент 2.1 на ТМ 2.5. Ставку «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Порту» в чемпионате Португалии продолжает бороться за чемпионство и в последних турах благодаря победам над «Спортингом» (2:1) и «Пасуш де Феррейра» (4:2) укрепил свое лидерство и приблизился к золотым медалям. В минувшей стадии ЛЕ команда в боевых поединках смогла пройти римский «Лацио» (2:1) и (2:2).

«Лион» в стадии 1/16 финала участия не принимал и готовился к плей-офф раунду через чемпионат. В последнем туре коллектив разгромил дома «Лорьян» со счетом (4:1), а туром ранее на своем поле минимально уступил «Лиллю» (0:1). После 27 туров команда занимает девятое место в турнирной таблице.

Информация для ставок

  • «Порту» выиграл семь из девяти последних домашних матчей
  • У «Лиона» лишь две победы в последних пяти встречах
  • Минувший очный поединок состоялся в 2021 году и завершился победой «Порту» (5:3)
  • Четыре из пяти последних игр с участием «Лиона» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает очень интересный матч, наполненный голевыми атаками и забитыми голами. Верим, что обе команды продемонстрируют организованный футбол и смогут поразить ворота друг друга. Предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.29 1.35 2.16 1.74 1.68 2.27
Фонбет 2.10 1.75
Мелбет 2.14 1.82
1XBET 2.14 1.82
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 22:46
Думаю, что много голов в этом матче не будет
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