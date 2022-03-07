«Порту» — «Лион». Прогноз на матч Лиги Европы (09.03.2022)

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сегодня, 22:02

Ставки букмекеров

В этой встрече явного фаворита не оказалось. На эту встречу букмекеры дают следующие котировки: победа «Порту» оценивается по коэффициенту 2. Поставить на победу «Лиона» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.85. Поверить в ничейный исход предлагают по коэффициенту 3.54.

Линия также предлагает коэффициент 1.73 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и коэффициент 2.1 на ТМ 2.5. Ставку «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Порту» в чемпионате Португалии продолжает бороться за чемпионство и в последних турах благодаря победам над «Спортингом» (2:1) и «Пасуш де Феррейра» (4:2) укрепил свое лидерство и приблизился к золотым медалям. В минувшей стадии ЛЕ команда в боевых поединках смогла пройти римский «Лацио» (2:1) и (2:2).

«Лион» в стадии 1/16 финала участия не принимал и готовился к плей-офф раунду через чемпионат. В последнем туре коллектив разгромил дома «Лорьян» со счетом (4:1), а туром ранее на своем поле минимально уступил «Лиллю» (0:1). После 27 туров команда занимает девятое место в турнирной таблице.

Информация для ставок

«Порту» выиграл семь из девяти последних домашних матчей

У «Лиона» лишь две победы в последних пяти встречах

Минувший очный поединок состоялся в 2021 году и завершился победой «Порту» (5:3)

Четыре из пяти последних игр с участием «Лиона» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает очень интересный матч, наполненный голевыми атаками и забитыми голами. Верим, что обе команды продемонстрируют организованный футбол и смогут поразить ворота друг друга. Предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Фонбет.