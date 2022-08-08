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«Шкупи» — «Шемрок Роверс». Прогноз на матч Лиги Европы (09.08.2022)

сегодня, 11:15
Шкупи

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом не определились и не отдали предпочтение ни одной из команд. На победу «Шемрок Роверса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.81. Поверить в успех «Шкупи» любой игрок может по коэффициенту 2.36. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 3.44.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.513.462.80
Лига Ставок 2.36 3.45 2.90
Мелбет 2.38 3.44 2.82
1XBET 2.38 3.44 2.82

Также букмекеры предлагают в своей линии коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно за 1.87, а поставить на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.93. Исход «обе забьют» оценивается коэффициентом 1.97.

Форма команд

«Шкупи» неделю назад побывал в Ирландии и не смог зацепиться за необходимый для себя результат. Поражение (1:3) еще оставляет шансы на дальнейшую борьбу за групповой этап, но нужно буде приложить максимум усилий в ответном поединке. В национальном чемпионате клуб еще не стартовал, а это значит, что полноценно готовился к ирландскому коллективу.

«Шемрок Роверс» также не проводил на выходных игру местного чемпионата и сконцентрирован лишь на Лиге Европы. Команда после уверенной домашней победы в первой игре находится в отличном настроении и состоянии и готова повторить успех и в выездном противостоянии.

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Шкупи» насчитывает четыре поединка
  • «Шемрок Роверс» победил в трех играх кряду
  • Четыре из пяти минувших встреч «Шемрок Роверса» закончились результатом ТБ 2.5
  • В девяти из десяти последних матчей «Шкупи» было забито минимум два гола

Прогноз

«Шкупи» с первых минут возьмет мяч под свой контроль и будет нагнетать у ворот соперника. Ирландцы будут играть по счету и, скорее всего, поймают соперника в одной из атак. Верим в обмен голами и предлагаем загрузить на «обе забьют» по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.01 1.40 1.96 1.88 1.56 2.45
Лига Ставок 2.70 1.42 1.88 1.86 1.49 2.50
Мелбет 1.94 1.89
1XBET 1.94 1.89
Все комментарии
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wb6tbsar73gg
сегодня в 15:56
Победу одержит «Шкупи»
wqendeeq99p6
wqendeeq99p6
сегодня в 13:58
Фаворит матча «Шкупи»
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:31
Скорей всего ничья!
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