«Шкупи» — «Шемрок Роверс». Прогноз на матч Лиги Европы (09.08.2022)

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сегодня, 11:15

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом не определились и не отдали предпочтение ни одной из команд. На победу «Шемрок Роверса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.81. Поверить в успех «Шкупи» любой игрок может по коэффициенту 2.36. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 3.44.

Также букмекеры предлагают в своей линии коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно за 1.87, а поставить на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.93. Исход «обе забьют» оценивается коэффициентом 1.97.

Форма команд

«Шкупи» неделю назад побывал в Ирландии и не смог зацепиться за необходимый для себя результат. Поражение (1:3) еще оставляет шансы на дальнейшую борьбу за групповой этап, но нужно буде приложить максимум усилий в ответном поединке. В национальном чемпионате клуб еще не стартовал, а это значит, что полноценно готовился к ирландскому коллективу.

«Шемрок Роверс» также не проводил на выходных игру местного чемпионата и сконцентрирован лишь на Лиге Европы. Команда после уверенной домашней победы в первой игре находится в отличном настроении и состоянии и готова повторить успех и в выездном противостоянии.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Шкупи» насчитывает четыре поединка

«Шемрок Роверс» победил в трех играх кряду

Четыре из пяти минувших встреч «Шемрок Роверса» закончились результатом ТБ 2.5

2.5 В девяти из десяти последних матчей «Шкупи» было забито минимум два гола

Прогноз

«Шкупи» с первых минут возьмет мяч под свой контроль и будет нагнетать у ворот соперника. Ирландцы будут играть по счету и, скорее всего, поймают соперника в одной из атак. Верим в обмен голами и предлагаем загрузить на «обе забьют» по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.