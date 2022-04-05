«Вест Хэм» — «Лион». Прогноз на матч Лиги Европы (07.04.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом предстоящей игры является домашняя команда. Поставить на победу «Вест Хэма» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.02, а шансы «Лиона» одержать викторию оцениваются в 3.70. В это же время заключить пари на ничейный формат противостояния можно по котировке 3.60.
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завтра, 22:00
Если анализировать линию голов, то здесь предпочтения аналитиков на стороне низкой результативности. Ставки на ТМ(2,5) мячей принимаются по котировке 1.85, ТБ(2,5) – 1.98.
Форма команд
В чемпионате Англии «Вест Хэм» занимает шестое место. По ходу сезона лондонский коллектив набрал 51 балл, показав такие цифры успешности: 15 побед, шесть ничейных игр и 10 поражений от соперников.
Отметим, что после гостевого поражения в АПЛ от «Тоттенхэма» (1:3) «молотобойцы» реабилитировались в домашней игре с «Эвертоном» (2:1). Если же вспоминать результаты лондонцев на предыдущей стадии Лиги Европы, то «Вест Хэм» прошел «Севилью», победив оппонента в дополнительных таймах ответного матча (2:0).
«Лион» базируется на девятой позиции французского чемпионата. У «ткачей» накопилось 12 побед и 10 ничьих, при восьми поражениях в пассиве. В совокупности эти результаты принесли клубу 45 баллов и туманные перспективы побороться за медальный зачет.
Что касается выступлений «Лиона» в европейском турнире, то на стадии 1/8 финала представитель Лиги 1 оказался сильней «Порту», который был переигран в гостях (1:0), а также остановлен на домашней арене (1:1).
Информация для ставок
- «Вест Хэм» побеждал в 7 из последних 10 матчей на своем поле
- «Лион» выиграл только 2 из прошлых 5 гостевых матчей всех турниров
- «Вест Хэм» не пропускал больше одного гола в 6 последних домашних играх
Прогноз
Анализ формы команд и статистики дает основания рекомендовать в этом матче ставку на нулевую фору «Вест Хэма» по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.