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«Вест Хэм» — «Лион». Прогноз на матч Лиги Европы (07.04.2022)

вчера, 14:38
Лион

Ставки букмекеров

Фаворитом предстоящей игры является домашняя команда. Поставить на победу «Вест Хэма» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.02, а шансы «Лиона» одержать викторию оцениваются в 3.70. В это же время заключить пари на ничейный формат противостояния можно по котировке 3.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.093.563.73
Фонбет 2.02 3.50 3.65
BetBoom 2.10 3.50 3.70

Если анализировать линию голов, то здесь предпочтения аналитиков на стороне низкой результативности. Ставки на ТМ(2,5) мячей принимаются по котировке 1.85, ТБ(2,5) – 1.98.

Форма команд

В чемпионате Англии «Вест Хэм» занимает шестое место. По ходу сезона лондонский коллектив набрал 51 балл, показав такие цифры успешности: 15 побед, шесть ничейных игр и 10 поражений от соперников.

Отметим, что после гостевого поражения в АПЛ от «Тоттенхэма» (1:3) «молотобойцы» реабилитировались в домашней игре с «Эвертоном» (2:1). Если же вспоминать результаты лондонцев на предыдущей стадии Лиги Европы, то «Вест Хэм» прошел «Севилью», победив оппонента в дополнительных таймах ответного матча (2:0).

«Лион» базируется на девятой позиции французского чемпионата. У «ткачей» накопилось 12 побед и 10 ничьих, при восьми поражениях в пассиве. В совокупности эти результаты принесли клубу 45 баллов и туманные перспективы побороться за медальный зачет.

Что касается выступлений «Лиона» в европейском турнире, то на стадии 1/8 финала представитель Лиги 1 оказался сильней «Порту», который был переигран в гостях (1:0), а также остановлен на домашней арене (1:1).

Информация для ставок

  • «Вест Хэм» побеждал в 7 из последних 10 матчей на своем поле
  • «Лион» выиграл только 2 из прошлых 5 гостевых матчей всех турниров
  • «Вест Хэм» не пропускал больше одного гола в 6 последних домашних играх

Прогноз

Анализ формы команд и статистики дает основания рекомендовать в этом матче ставку на нулевую фору «Вест Хэма» по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.74 1.50 1.91 1.98 1.50 2.73
Фонбет 1.85 1.95
Все комментарии
y65b4e76amye
y65b4e76amye
вчера в 21:20
Футбольный клуб «Вест Хэм» выиграет матч.
rde7mayafzej
rde7mayafzej
вчера в 17:20
Футбольный клуб «Вест Хэм» одержит победу.
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