«Вест Хэм» — «Лион». Прогноз на матч Лиги Европы (07.04.2022)

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вчера, 14:38

Ставки букмекеров

Фаворитом предстоящей игры является домашняя команда. Поставить на победу «Вест Хэма» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.02, а шансы «Лиона» одержать викторию оцениваются в 3.70. В это же время заключить пари на ничейный формат противостояния можно по котировке 3.60.

Если анализировать линию голов, то здесь предпочтения аналитиков на стороне низкой результативности. Ставки на ТМ(2,5) мячей принимаются по котировке 1.85, ТБ (2,5) – 1.98.

Форма команд

В чемпионате Англии «Вест Хэм» занимает шестое место. По ходу сезона лондонский коллектив набрал 51 балл, показав такие цифры успешности: 15 побед, шесть ничейных игр и 10 поражений от соперников.

Отметим, что после гостевого поражения в АПЛ от «Тоттенхэма» (1:3) «молотобойцы» реабилитировались в домашней игре с «Эвертоном» (2:1). Если же вспоминать результаты лондонцев на предыдущей стадии Лиги Европы, то «Вест Хэм» прошел «Севилью», победив оппонента в дополнительных таймах ответного матча (2:0).

«Лион» базируется на девятой позиции французского чемпионата. У «ткачей» накопилось 12 побед и 10 ничьих, при восьми поражениях в пассиве. В совокупности эти результаты принесли клубу 45 баллов и туманные перспективы побороться за медальный зачет.

Что касается выступлений «Лиона» в европейском турнире, то на стадии 1/8 финала представитель Лиги 1 оказался сильней «Порту», который был переигран в гостях (1:0), а также остановлен на домашней арене (1:1).

Информация для ставок

«Вест Хэм» побеждал в 7 из последних 10 матчей на своем поле

«Лион» выиграл только 2 из прошлых 5 гостевых матчей всех турниров

«Вест Хэм» не пропускал больше одного гола в 6 последних домашних играх

Прогноз

Анализ формы команд и статистики дает основания рекомендовать в этом матче ставку на нулевую фору «Вест Хэма» по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.