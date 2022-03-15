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«Вест Хэм» — «Севилья». Прогноз на матч Лиги Европы (17.03.2022)

вчера, 14:18
Вест Хэм

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Вест Хэма» компания Фонбет принимает по коэффициенту 2.20 – хозяева считаются небольшим фаворитом в данном противостоянии. Шансы «Севильи» победить в Лондоне оцениваются в 3.40, а за ничью предложена котировка 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.283.303.43
Фонбет 2.20 3.30 3.35
BetBoom 2.26 3.31 3.46

Анализ линии голов дает понять, что аналитики ожидают минимальной результативности в этой игре. Исход ТМ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.70, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

Неделей ранее соперники провели очную встречу в Испании, где сильней оказалась «Севилья». Коллектив Унаи Эмери забил единственный гол матча после перерыва (1:0), получив преимущество над оппонентом перед ответной игрой.

После этого команды провели разные матчи в национальных чемпионатах. Если «Вест Хэм» в тяжелом матче обыграл дома «Астон Виллу» (2:1), то «Севилья» смогла лишь избежать поражения на поле «Райо Вальекано» (1:1), заработав один балл.

Рассмотрим последние пять домашних игр «Вест Хэм» — в них коллектив Дэвида Мойеса проиграл только «Лидсу» (2:3). Еще в трех играх «молотобойцы» побеждали, а также разделили очки с «Ньюкаслом» (1:1).

За такой же период «Севилья» в гостях не одержала ни одной победы – четыре ничьи и проигрыш «Динамо» в Загребе на предыдущей стадии Лиги Европы.

Информация для ставок

  • «Вест Хэм» сыграл на ТМ(2,5) голов в 3 прошлых матчах Лиги Европы
  • «Севилья» побеждала в 6 из прошлых 7 поединков турнира
  • «Вест Хэм» завершил на ТМ(2,5) мячей 3 из предыдущих 4 матчей в домашних условиях

Прогноз

Результат первого матч позволяет «Севилье» сыграть от защиты в этом матче, которую «Вест Хэму» будет сложно вскрывать. Поэтому, играем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.11 1.79 1.60 2.41 1.29 3.78
Фонбет 1.63 2.30
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 14:28
Коллектив Дэвида Мойеса за 29 сыгранных туров в АПЛ набрал 48 очков и находятся на шестой строчке в таблице. В 4 крайних матчах хозяева потерпели 3 поражения. Однако в минувшую субботу «молотобойцы» прервали неудачную серию – одолели в родных стенах «Астон Виллу» со счетом 2:1 (1,англ.). Причем победный гол забил Андрей Ярмоленко, для которого, по понятным причинам, возвращение на поле стало особенно эмоциональным. Если в атаке хозяева смотрятся весьма бодро (47 забитых голов), то вот с обороной все не так хорошо – пропустили 35мячей.... Коллектив Хулена Лопетеги набрал 56 очков в 28 турах Примеры и отстает от лидирующего мадридского «Реала» на 10 баллов. «Севилья» пропустила всего 19 мячей, меньше всех остальных команд Примеры, а забила 40. В 8 крайних поединках красно-белые уступили только однажды. В прошедшее воскресенье красно-белые расписали мировую с «Райо Вальекано» на выезде (1:1х2,исп.), до этого не смогли распечатать ворота «Алавеса» (0:0). Вероятно, что чемпионская интрига в Испании окончательно умерла.... Хозяева в выходные прервали свою серию из поражений, однако сделали это с большим трудом, причем вновь пропустили. Ухудшение результатов коллектива Мойеса связано в первую очередь с травмами игроков обороны и не лучшим эмоциональным состоянием ключевого центрдефа Курта Зума. Впрочем, атака выглядит гораздо солиднее, и можно не сомневаться – англичане с первых минут побегут штурмовать ворота Боно. «Севилья», в свою очередь, будет рассчитывать на контратаки, а Окампос и Мир постараются реализовать возникшие моменты. Поэтому мой прогноз – ставка «обе забьют».
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