«Вест Хэм» — «Севилья». Прогноз на матч Лиги Европы (17.03.2022)

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вчера, 14:18

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Вест Хэма» компания Фонбет принимает по коэффициенту 2.20 – хозяева считаются небольшим фаворитом в данном противостоянии. Шансы «Севильи» победить в Лондоне оцениваются в 3.40, а за ничью предложена котировка 3.45.

Анализ линии голов дает понять, что аналитики ожидают минимальной результативности в этой игре. Исход ТМ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.70, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

Неделей ранее соперники провели очную встречу в Испании, где сильней оказалась «Севилья». Коллектив Унаи Эмери забил единственный гол матча после перерыва (1:0), получив преимущество над оппонентом перед ответной игрой.

После этого команды провели разные матчи в национальных чемпионатах. Если «Вест Хэм» в тяжелом матче обыграл дома «Астон Виллу» (2:1), то «Севилья» смогла лишь избежать поражения на поле «Райо Вальекано» (1:1), заработав один балл.

Рассмотрим последние пять домашних игр «Вест Хэм» — в них коллектив Дэвида Мойеса проиграл только «Лидсу» (2:3). Еще в трех играх «молотобойцы» побеждали, а также разделили очки с «Ньюкаслом» (1:1).

За такой же период «Севилья» в гостях не одержала ни одной победы – четыре ничьи и проигрыш «Динамо» в Загребе на предыдущей стадии Лиги Европы.

Информация для ставок

«Вест Хэм» сыграл на ТМ(2,5) голов в 3 прошлых матчах Лиги Европы

«Севилья» побеждала в 6 из прошлых 7 поединков турнира

«Вест Хэм» завершил на ТМ(2,5) мячей 3 из предыдущих 4 матчей в домашних условиях

Прогноз

Результат первого матч позволяет «Севилье» сыграть от защиты в этом матче, которую «Вест Хэму» будет сложно вскрывать. Поэтому, играем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.