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«АЗ Алкмар» — «Аполлон». Прогноз на матч Лиги конференций (06.10.2022)

вчера, 16:38
Аполлон

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Лига Ставок, можно сделать вывод, что с фаворитом в этом матче букмекеры определиться без проблем. Поставить на победу нидерландского клуба с форой (-1) можно по коэффициенту 1.65. В случае неожиданного успеха «Аполлона» игроков порадует коэффициент 7.3, а ничейный результат оценивается по коэффициенту 4.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.384.969.03
Лига Ставок 1.42 4.80 7.20

ТБ 2.5 мячей в этом поединке букмекеры дают по коэффициенту 1.7. Тотал меньше 2.5 голов предлагают за 2.15. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«АЗ Алкмар» набрал отличный ход и справляется даже с самыми грозными соперниками, такими как «Аякс». Команда на своем поле приняла чемпиона страны и обыграла со счетом (2:1). Чуть позже состоялась игра с «Гронингеном», который был разгромлен (4:1). В последнем туре ЛК клуб не оставил шансов «Вадуцу» также разгромив его (4:1).

«Аполлон» два последних поединка завершил вничью (1:1), сразившись с «Неа Саламина» и «Пафосом». В Лиге конференций команда также не радовала поклонников победами, расписав нулевую ничью с «Вадуцом», а затем проиграв «Днепр-1» со счетом (1:3).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «АЗ Алкмара» насчитывает 13 игр
  • У «Аполлона» одна победа в последних пяти матчах
  • Четыре минувших поединка с участием и «АЗ Алкмара» и «Аполлона» завершились результатом «обе забьют»
  • Три последних встречи «АЗ Алкмара» закончились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Голландский коллектив постарается перехватить инициативу и вести игру первым номером, чтобы порадовать собравшуюся на стадионе публику. Предлагаем загрузить на Тб 2.5 по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.11 1.78 1.65 2.32
Лига Ставок 2.15 1.68 1.69 2.13
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:27
Победа хозяев поля!
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