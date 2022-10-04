«АЗ Алкмар» — «Аполлон». Прогноз на матч Лиги конференций (06.10.2022)

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вчера, 16:38

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Лига Ставок, можно сделать вывод, что с фаворитом в этом матче букмекеры определиться без проблем. Поставить на победу нидерландского клуба с форой (-1) можно по коэффициенту 1.65. В случае неожиданного успеха «Аполлона» игроков порадует коэффициент 7.3, а ничейный результат оценивается по коэффициенту 4.75.

ТБ 2.5 мячей в этом поединке букмекеры дают по коэффициенту 1.7. Тотал меньше 2.5 голов предлагают за 2.15. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

« АЗ Алкмар» набрал отличный ход и справляется даже с самыми грозными соперниками, такими как «Аякс». Команда на своем поле приняла чемпиона страны и обыграла со счетом (2:1). Чуть позже состоялась игра с «Гронингеном», который был разгромлен (4:1). В последнем туре ЛК клуб не оставил шансов «Вадуцу» также разгромив его (4:1).

«Аполлон» два последних поединка завершил вничью (1:1), сразившись с «Неа Саламина» и «Пафосом». В Лиге конференций команда также не радовала поклонников победами, расписав нулевую ничью с «Вадуцом», а затем проиграв «Днепр-1» со счетом (1:3).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия « АЗ Алкмара» насчитывает 13 игр

Алкмара» насчитывает 13 игр У «Аполлона» одна победа в последних пяти матчах

Четыре минувших поединка с участием и « АЗ Алкмара» и «Аполлона» завершились результатом «обе забьют»

Алкмара» и «Аполлона» завершились результатом «обе забьют» Три последних встречи « АЗ Алкмара» закончились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Голландский коллектив постарается перехватить инициативу и вести игру первым номером, чтобы порадовать собравшуюся на стадионе публику. Предлагаем загрузить на Тб 2.5 по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.