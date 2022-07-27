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«Дрита» — «Антверпен». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (28.07.2022)

сегодня, 14:03
Антверпен

Ставки букмекеров

В ответном противостоянии команд букмекеры вновь симпатизируют представителю Бельгии. Ставки на гостевую победу «Антверпена в линии Лига Ставок идут по коэффициенту 1.39, за ничью предложена котировка 4.44, а победу „Дриты“ можно сыграть по высокой цене 7.60.

Ставки на футбольные матчи

Букмекер также отдает небольшое предпочтение результативному исходу этого противостояния. Ставки на ТБ(2,5) гола можно сыграть по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

„Антверпен“ не смог оправдать статус фаворита в домашней игре против „Дриты“. Первая встреча команд в Бельгии сенсационно завершилась вничью без забитых голов (0:0).

У бельгийского клуба было предостаточно моментов для взятий ворот оппонента, но ни один из 28-и ударов по воротам „Дриты“ не стал для „Антверпена“ результативным.

Новый сезон бельгийской Высшей лиги „Антверпен“ начал удачно. В стартовом туре чемпионата команда отправилась в гости к „Мехелену“, где была зафиксирована победа (2:0). „Дрита“, в свою очередь, в новой кампании чемпионата Косово еще не стартовала.

Информация для ставок

  • „Антверпен“ выиграл 3 последних гостевых матча всех турниров
  • „Дрита“ сыграла на ТБ(2,5) гола в 2 последних официальных матчах на своем поле
  • „Антверпен“ не проигрывал в 8 последних поединках всех соревнований

Прогноз

„Дрита“ выстояла на поле „Антверпен“, и теперь сыграет при поддержке своих трибун, где хозяева выступают достаточно продуктивно. Рекомендуем поставить на „обе забьют – да“ по коэффициенту 1.85 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
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сегодня в 14:14
Победу одержит Антверпен
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