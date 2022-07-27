«Дрита» — «Антверпен». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (28.07.2022)

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сегодня, 14:03

Ставки букмекеров

В ответном противостоянии команд букмекеры вновь симпатизируют представителю Бельгии. Ставки на гостевую победу «Антверпена в линии Лига Ставок идут по коэффициенту 1.39, за ничью предложена котировка 4.44, а победу „Дриты“ можно сыграть по высокой цене 7.60.

Букмекер также отдает небольшое предпочтение результативному исходу этого противостояния. Ставки на ТБ (2,5) гола можно сыграть по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

„Антверпен“ не смог оправдать статус фаворита в домашней игре против „Дриты“. Первая встреча команд в Бельгии сенсационно завершилась вничью без забитых голов (0:0).

У бельгийского клуба было предостаточно моментов для взятий ворот оппонента, но ни один из 28-и ударов по воротам „Дриты“ не стал для „Антверпена“ результативным.

Новый сезон бельгийской Высшей лиги „Антверпен“ начал удачно. В стартовом туре чемпионата команда отправилась в гости к „Мехелену“, где была зафиксирована победа (2:0). „Дрита“, в свою очередь, в новой кампании чемпионата Косово еще не стартовала.

Информация для ставок

„Антверпен“ выиграл 3 последних гостевых матча всех турниров

„Дрита“ сыграла на ТБ (2,5) гола в 2 последних официальных матчах на своем поле

(2,5) гола в 2 последних официальных матчах на своем поле „Антверпен“ не проигрывал в 8 последних поединках всех соревнований

Прогноз

„Дрита“ выстояла на поле „Антверпен“, и теперь сыграет при поддержке своих трибун, где хозяева выступают достаточно продуктивно. Рекомендуем поставить на „обе забьют – да“ по коэффициенту 1.85 в БК Лига Ставок.