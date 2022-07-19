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«Кайрат» — «Кишварда». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (21.07.2022)

19 июля 2022, 10:47
Кайрат

Ставки букмекеров

«Кайрат» идет фаворитом этого противостояния. Сыграть победу хозяев поля букмекерская контора Лига Ставок дает возможность по коэффициенту 1.94. Вероятность ничьи оценивается в 3.45, а победа «Кишварды» доступна по котировке 3.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.183.233.38
Мелбет 2.20 3.04 3.05
1XBET 2.14 3.15 3.09

Вместе с тем эксперты считают, что команды установят лимит на забитые голы. Вариант ТМ(2,5) играется по котировке 1.68, ТБ(2,5) – 2.11.

Форма команд

«Кайрат» занимает шестое место турнирной таблицы чемпионата Казахстана. В 15-и сыгранных турах представитель Алматы одержал шесть побед, пять раз сыграл вничью и четыре раза проиграл своим соперникам.

Последние официальные игры «Кайрат» проводил в национальном кубке, где была зафиксированы виктории над «Ордабасы» (2:0) и «Атирау» (3:2).

У «Кишварды» нет практики официальных игр в текущей кампании. Прошлый сезон клуб закончил на втором месте венгерского лиги, установив такие показатели успешности по ходу проведения чемпионата: 16 побед, 11 ничьих и шесть поражений.

Информация для ставок

  • «Кайрат» побеждал и не пропускал голы в 4 прошлых матчах на своем поле
  • «Кайрат» забивал по два гола в 3 из прошлых 4 матчей на домашней арене
  • В 8 прошлых гостевых матчах «Кишварда» одержала только одну победу

Прогноз

У «Кайрата» неплохая форма и фактор домашней арене, где команда выступает успешно. Рекомендуем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.94 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.63 1.67 2.19
Мелбет 1.58 2.41
1XBET 1.12 6.60
Все комментарии
Gahi
Gahi
19 июля в 15:51
Победа или ничья команды хозяев поля в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
19 июля в 11:11
Кайрат должен выигрывать
Гость
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