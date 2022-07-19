«Кайрат» — «Кишварда». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (21.07.2022)

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19 июля 2022, 10:47

Ставки букмекеров

«Кайрат» идет фаворитом этого противостояния. Сыграть победу хозяев поля букмекерская контора Лига Ставок дает возможность по коэффициенту 1.94. Вероятность ничьи оценивается в 3.45, а победа «Кишварды» доступна по котировке 3.95.

Вместе с тем эксперты считают, что команды установят лимит на забитые голы. Вариант ТМ(2,5) играется по котировке 1.68, ТБ (2,5) – 2.11.

Форма команд

«Кайрат» занимает шестое место турнирной таблицы чемпионата Казахстана. В 15-и сыгранных турах представитель Алматы одержал шесть побед, пять раз сыграл вничью и четыре раза проиграл своим соперникам.

Последние официальные игры «Кайрат» проводил в национальном кубке, где была зафиксированы виктории над «Ордабасы» (2:0) и «Атирау» (3:2).

У «Кишварды» нет практики официальных игр в текущей кампании. Прошлый сезон клуб закончил на втором месте венгерского лиги, установив такие показатели успешности по ходу проведения чемпионата: 16 побед, 11 ничьих и шесть поражений.

Информация для ставок

«Кайрат» побеждал и не пропускал голы в 4 прошлых матчах на своем поле

«Кайрат» забивал по два гола в 3 из прошлых 4 матчей на домашней арене

В 8 прошлых гостевых матчах «Кишварда» одержала только одну победу

Прогноз

У «Кайрата» неплохая форма и фактор домашней арене, где команда выступает успешно. Рекомендуем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.94 в букмекерской конторе Лига Ставок.