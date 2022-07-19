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«Лех» — «Динамо» Батуми. Прогноз на матч Лиги конференций (21.07.2022)

19 июля 2022, 11:49
Лех

Ставки букмекеров

В грядущем поединке симпатии аналитиков на стороне домашней команды. Сыграть победу «Леха» букмекерская компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.80, за ничью предложена цена 3.70, а победа «Динамо» Батуми играется по котировке 4.30.

Лига Конференций 2022/2023
Лех
Динамо
5 : 0
завершен
21 июля 2022, 19:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.823.434.50

Также эксперты считают, что команды проведут низовую встречу в Польше. Ставки на ТМ(2,5) гола играются по коэффициенту 1.70, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Лех» безуспешно выступил в квалификации Лиги чемпионов. После домашней победы над «Карабахом» (1:0) с минимальным счетом польский клуб крупно уступил сопернику в гостях, пропустив пять голов (1:5).

Новый сезон польской лиги «Лех» тоже начал неудачно. В домашней игре против «Стали» команда зафиксировала поражение со счетом 0:2.

«Динамо» тоже провалилось в отборочном цикле Лиги чемпионов. Сыграв вничью со «Слованом» в гостях (0:0) команда проиграла оппоненту по итогам дополнительных таймов на домашней арене (1:2).

Информация для ставок

  • «Лех» пропускал минимум два гола в 3 прошлых матчах
  • У «Динамо» нет поражений в 9 прошлых гостевых матчах всех турниров
  • Единственная очная встреча команд закончилась победой «Динамо» со счетом 2:1

Прогноз

«Лех» испытывает проблемы в защите, чем должно в предстоящем матче пользоваться «Динамо». Рекомендуем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.03 1.81 1.54 2.39
Все комментарии
Gahi
Gahi
19 июля в 20:51
Победа команды хозяев поля в этом матче.
4y9es7sgvjkp
4y9es7sgvjkp
19 июля в 17:05
Победу одержит «Лех»
6r5rwufffyv8
6r5rwufffyv8
19 июля в 17:04
Фаворит матча «Лех»
Гость
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