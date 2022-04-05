«Лестер Сити» — ПСВ. Прогноз на матч Лиги конференций (07.04.2022)

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вчера, 15:46

Ставки букмекеров

Букмекеры определились, на чьей стороне будет небольшое преимущество в этой игре. Линия БК Фонбет предлагает коэффициент 2.1 победу хозяев, тогда как успех гостей оценивается по коэффициенту 3.29. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.7.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.75. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.05. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Лестер Сити» не без труда, но преодолел сопротивление французского «Ренна» в минувшей стадии Лиги конференций. Обыграть соперника удалось со счетом (3:2) по сумме двух матчей. В чемпионате Англии дела также обстоят неплохо, команда находится в верхней части таблицы и в последнем туре дала бой «Манчестер Юнайтед», ничья (1:1).

ПСВ продолжает борьбу за золотые медали чемпионата Нидерландов, но после 28 игр отстает от лидирующего «Аякса» на четыре очка. В последнем туре клуб из Эйндховена расписал фантастическую ничью с «Твенте» (3:3), а в стадию 1/4 ЛК пробился благодаря выездной победе над «Копенгагеном» (4:0).

Информация для ставок

Победная домашняя серия «Лестера» насчитывает четыре матча

ПСВ не проигрывает 13 игр кряду (три ничьих и десять побед)

не проигрывает 13 игр кряду (три ничьих и десять побед) Пять из шести последних встреч с участием ПСВ закончились пробитием тотала больше 3.5 мячей

закончились пробитием тотала больше 3.5 мячей Три последних поединка «Лестера» завершились результатом «обе забьют», три из четырех ПСВ – «обе забьют – нет»

Прогноз

Нет сомнений в том, что мы увидим качественный футбол в исполнении двух очень организованных коллективов. Верим, что состоится обмен голами, поэтому рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет.