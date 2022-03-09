ПАОК — «Гент». Прогноз на матч Лиги конференций (10.03.2022)

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сегодня, 00:46

Ставки букмекеров

Фаворита в этом противостоянии букмекеры выделить не смогли. Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, то можно увидеть коэффициент 2.3 на победу ПАОКа и 3.33 на успех «Гента». Загрузить на ничейный результат можно по коэффициенту 3.25.

Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 2.23 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.65. Обмен голами в этой игре стоит 1.98.

Форма команд

ПАОК оказался сильнее «Ламии» в 26 туре чемпионата Греции. Чуть ранее клуб также расписал ничью с АЕКОм (1:1) и обошел его в турнирной таблице, заняв второе место. В минувшей стадии Лиги конференций коллектив лишь в серии послематчевых пенальти сумел пройти датский «Мидтьюлланд».

«Гент» в 1/16 финала участия не принимал и готовился к данной стадии непосредственно через игры национального чемпионата. В последних трех поединках команда набрала максимальное количество очков благодаря победе над «Зюльте-Варегемом» (2:1), «Брюгге» (3:0) и «Стандартом» (1:0).

Информация для ставок

ПАОК завершил вничью четыре из пяти последних поединков

завершил вничью четыре из пяти последних поединков Победная серия «Гента» насчитывает шесть игр

Минувшая очная встреча состоялась в 2018 году и завершилась вничью (1:1)

Семь последних матчей ПАОКа закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает очень боевой поединок двух равных по классу команд. Трудно сказать, кто сильнее, а кто слабее. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.25 в букмекерской конторе Фонбет.