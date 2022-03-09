ПАОК — «Гент». Прогноз на матч Лиги конференций (10.03.2022)

Ставки букмекеров
Фаворита в этом противостоянии букмекеры выделить не смогли. Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, то можно увидеть коэффициент 2.3 на победу ПАОКа и 3.33 на успех «Гента». Загрузить на ничейный результат можно по коэффициенту 3.25.
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завтра, 20:45
Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 2.23 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.65. Обмен голами в этой игре стоит 1.98.
Форма команд
ПАОК оказался сильнее «Ламии» в 26 туре чемпионата Греции. Чуть ранее клуб также расписал ничью с АЕКОм (1:1) и обошел его в турнирной таблице, заняв второе место. В минувшей стадии Лиги конференций коллектив лишь в серии послематчевых пенальти сумел пройти датский «Мидтьюлланд».
«Гент» в 1/16 финала участия не принимал и готовился к данной стадии непосредственно через игры национального чемпионата. В последних трех поединках команда набрала максимальное количество очков благодаря победе над «Зюльте-Варегемом» (2:1), «Брюгге» (3:0) и «Стандартом» (1:0).
Информация для ставок
- ПАОК завершил вничью четыре из пяти последних поединков
- Победная серия «Гента» насчитывает шесть игр
- Минувшая очная встреча состоялась в 2018 году и завершилась вничью (1:1)
- Семь последних матчей ПАОКа закончились результатом ТМ 2.5
Прогноз
Нас ожидает очень боевой поединок двух равных по классу команд. Трудно сказать, кто сильнее, а кто слабее. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.25 в букмекерской конторе Фонбет.