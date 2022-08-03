«Заря» — «Университатя». Прогноз на матч Лиги конференций (04.08.2022)

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сегодня, 13:48

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи у букмекеров возникли проблемы. Загрузить на хозяев предлагают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.95. В случае победы «Университати» зайдет приятный коэффициент 2.38. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.25.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 2.2. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.67. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.89.

Форма команд

«Заря» не проводила официальных матчей с минувшего года в связи с обстановкой в стране. Команда подготавливалась к старту нового сезона через товарищеские поединки и выглядела там достаточно неплохо, обыграв «Легиново» и «Корону» с одинаковым счетом (4:1), а также «Плоцк» (2:1).

«Университатя» в свою очередь успела стартовать в национальном чемпионате и за три тура набрать два очка. Ничьи были зафиксированы в противостояниях с «Университатей» из Клужа (1:1), а также «Сепси» (2:2), а единственное поражение коллектив потерпел от бухарестского «Рапида» (0:1). В минувшей стадии ЛК румыны без проблем прошли албанскую «Влазнию» благодаря домашней разгромной победе (3:0).

Информация для ставок

«Заря» выиграла три из четырех последних матчей

«Университатя» завершила вничью пять из восьми последних поединков

Десять минувших поединков с участием «Зари» закончились результатом «обе забьют»

Шесть из восьми последних игр «Университати» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

К поединку обе команды подходят в разных кондициях, но это не значит, что на поле мы увидим тотальное доминирование одного из клубов. Верим в равный бой и предлагаем загрузить на ничью по коэффициенту 3.25 в БК Лига Ставок.