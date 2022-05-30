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«Франция» — «Дания». Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (03.06.2022)

вчера, 13:51
Франция - Дания

Ставки букмекеров

Франция очевидно идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.71, ничья в игре предлагается за 3.65, а победа Дании за 5.20 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.723.805.40
Фонбет 1.68 3.70 5.30
Мелбет 1.75 3.78 5.55
1XBET 1.75 3.78 5.55
BetBoom 1.70 3.76 5.11

Эксперты ожидают низового исхода матча. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.75, а ТБ (2.5) за 2.08.

Форма команд

Франция в 2021 и 2022 календарных годах провела 18 матчей. 12 встреч завершились с победным счетом, пять закончились с равным счетом, а одна проиграна. В последних пяти играх добыт максимальный результат. В крайнем противостоянии верх взят над Южной Африкой (5:0).

Дания в 2021 и 2022 календарных годах сыграла 20 поединков. В 14 матчах соперники были обыграны, один сыгран вничью, а в пяти команда уступила. В предшествующих пяти играх добыто три победы и допущено два проигрыша. Крайнее противостоянии завершилось триумфом над Сербией (3:0).

Информация для ставок

  • Девять из 15 последних матчей Франции завершились с более 2.5 голами
  • В девяти из 15 последних матчей Дании не было голов или забила только одна команда
  • Франция выиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая статус команд, текущую форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору Дании (+1) с коэффициентом 1.63 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.44 1.60 1.77 2.13 1.38 3.18
Фонбет 1.75 2.10
Мелбет 1.77 2.22
1XBET 1.77 2.22
BetBoom 2.36 1.60 1.71 2.16 1.37 3.11
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:09
Победа команды хозяев поля с Азиатской форой (-1,25) в этом матче.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:14
Могут замутить ничью!
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