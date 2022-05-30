«Франция» — «Дания». Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (03.06.2022)

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вчера, 13:51

Ставки букмекеров

Франция очевидно идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.71, ничья в игре предлагается за 3.65, а победа Дании за 5.20 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают низового исхода матча. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.75, а ТБ (2.5) за 2.08.

Форма команд

Франция в 2021 и 2022 календарных годах провела 18 матчей. 12 встреч завершились с победным счетом, пять закончились с равным счетом, а одна проиграна. В последних пяти играх добыт максимальный результат. В крайнем противостоянии верх взят над Южной Африкой (5:0).

Дания в 2021 и 2022 календарных годах сыграла 20 поединков. В 14 матчах соперники были обыграны, один сыгран вничью, а в пяти команда уступила. В предшествующих пяти играх добыто три победы и допущено два проигрыша. Крайнее противостоянии завершилось триумфом над Сербией (3:0).

Информация для ставок

Девять из 15 последних матчей Франции завершились с более 2.5 голами

В девяти из 15 последних матчей Дании не было голов или забила только одна команда

Франция выиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая статус команд, текущую форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору Дании (+1) с коэффициентом 1.63 в БК Фонбет.