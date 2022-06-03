Португалия — Швейцария. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (05.06.2022)

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вчера, 23:41

Ставки букмекеров

Португалия идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.74, ничья в игре котируется по 3.45, а победа Швейцарии по 5.30 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают низового исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.69, а ТБ (2.5) за 2.17.

Форма команд

Португалия в 2021 и 2022 календарных годах сыграла 19 матчей. В 11 случаях соперники были обыграны, в пяти всё закончилось с равным счетом и в трех играх команда уступила. В последних пяти встречах добыто по два выигрыша и ничьих, а один поединок проигран. В крайнем противостоянии расписана «мировая» с Испанией (1:1).

Швейцария в 2021 и 2022 календарных годах провела 20 поединков. 11 матчей выиграно, в пяти расписана «мировая», а в четырех допущено поражение. В предшествующих пяти встречах по два матча проиграно и сыграно вничью, а один выигран. В крайнем противостоянии с Чехией победителя не выявлено (1:1).

Информация для ставок

Португалия выиграла в девяти из 15 последних матчей

10 из 15 последних матчей Швейцарии завершились с менее 3.5 голами

В четырех из пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, историю очных противостояний и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал Португалии больше (1.5) с коэффициентом 1.98 в БК Лига Ставок.