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Португалия — Швейцария. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (05.06.2022)

вчера, 23:41
Португалия - Швейцария

Ставки букмекеров

Португалия идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.74, ничья в игре котируется по 3.45, а победа Швейцарии по 5.30 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.713.565.43
Мелбет 1.77 3.70 5.55
1XBET 1.77 3.70 5.55
BetBoom 1.72 3.50 5.50

Эксперты ожидают низового исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.69, а ТБ (2.5) за 2.17.

Форма команд

Португалия в 2021 и 2022 календарных годах сыграла 19 матчей. В 11 случаях соперники были обыграны, в пяти всё закончилось с равным счетом и в трех играх команда уступила. В последних пяти встречах добыто по два выигрыша и ничьих, а один поединок проигран. В крайнем противостоянии расписана «мировая» с Испанией (1:1).

Швейцария в 2021 и 2022 календарных годах провела 20 поединков. 11 матчей выиграно, в пяти расписана «мировая», а в четырех допущено поражение. В предшествующих пяти встречах по два матча проиграно и сыграно вничью, а один выигран. В крайнем противостоянии с Чехией победителя не выявлено (1:1).

Информация для ставок

  • Португалия выиграла в девяти из 15 последних матчей
  • 10 из 15 последних матчей Швейцарии завершились с менее 3.5 голами
  • В четырех из пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, историю очных противостояний и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал Португалии больше (1.5) с коэффициентом 1.98 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.33 1.62 1.72 2.14 1.37 3.11
Мелбет 1.75 2.25
1XBET 1.75 2.25
BetBoom 2.44 1.56 1.72 2.14 1.39 3.01
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:05
Победа хозяев!
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