Северная Ирландия — Греция. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (02.06.2022)

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вчера, 14:25

Ставки букмекеров

По линии букмекерской конторы Фонбет нет понимания о явном фаворите встречи. На успех хозяев поля предлагают поставить по коэффициенту 3, а в случае победы греков зайдет коэффициент 2.51. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.1.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 2.55. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.5. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.15.

Форма команд

Сборная Северной Ирландии в марте участвовала в товарищеских встречах. Команда после уверенной выездной победы над сборной Люксембурга (3:1), на своем поле принимала сборную Венгрии и в борьбе проиграла с минимальным счетом (0:1), пропустив единственный гол во второй половине встречи.

Сборная Греции в свою очередь провела игры со сборными Румынии и Черногории, и если первого соперника удалось обыграть с минимальным счетом (1:0), то со вторым справиться не удалось, в поединке также был забит лишь один гол, но победу одержали черногорцы (0:1).

Информация для ставок

Северная Ирландия выиграл лишь один из двенадцати последних домашних матчей

У Греции три победы в последних семи выездных играх

Две минувшие очные встречи завершились победой Северной Ирландии (2:0) и (3:1)

Шесть последних поединков сборной Греции закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Северная Ирландия без проблем справлялась с греками в минувших противостояниях, которые проходили не так давно. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на очередную победу хозяев поля по коэффициенту 3 в букмекерской конторе Фонбет.