Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболЛига Наций 2022/2023

Турция – Фарерские острова. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (04.06.2022)

вчера, 11:08
Турция

Ставки букмекеров

Букмекеры без проблем смогли определиться с явным фаворитом встречи. Победу Турции с форой (-2.5) можно взять по коэффициенту 1.9. Поверить в сенсационный успех Фарерских островов любой игрок может по коэффициенту 30. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 10.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.129.2625.83
Мелбет 1.11 9.10 27.00
1XBET 1.11 9.10 27.00

Также в линии букмекеры предлагают 1.5 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 3.05.

Форма команд

Турция провалила плей-офф квалификации на Чемпионат мира, проиграв в полуфинальном матче Португалии (1:3). Далее турки на своем поле приняли на своем поле неудачников второго полуфинала – Италию и уступили ей в голевой перестрелке со счетом (2:3).

Фарерские острова в марте месяце не проигрывали и не пропускали в сражениях с командами равными по классу и уровню. Сначала коллектив побывал в гостях у Гибралтара и завершил поединок нулевой ничьей, а затем оформил минимальную победу (1:0) с Лихтенштейном уже на своем поле.

Информация для ставок

  • Турция победила трижды в пяти последних матчах
  • У Фарерских островов четыре ничьих в восьми последних выездных поединках
  • Пять последних встреч с участием Турции закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей
  • Четыре из шести последних игр Фарерских островов завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

На поле выйдут две абсолютно разные по классу команды. Турция с первых минут возьмет мяч под свой контроль и доведет дело до уверенной победы. Предлагаем сделать на победу Турции с форой (-2.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.9.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.50 2.05 1.80
Мелбет 2.54 1.49
1XBET 2.54 1.49
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:38
Победа команды Турции с Европейским гандикапом (0:2) в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 13:35
Турция фаворит матча
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 