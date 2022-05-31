Турция – Фарерские острова. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (04.06.2022)

1653984525

вчера, 11:08

Ставки букмекеров

Букмекеры без проблем смогли определиться с явным фаворитом встречи. Победу Турции с форой (-2.5) можно взять по коэффициенту 1.9. Поверить в сенсационный успех Фарерских островов любой игрок может по коэффициенту 30. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 10.

Также в линии букмекеры предлагают 1.5 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 3.05.

Форма команд

Турция провалила плей-офф квалификации на Чемпионат мира, проиграв в полуфинальном матче Португалии (1:3). Далее турки на своем поле приняли на своем поле неудачников второго полуфинала – Италию и уступили ей в голевой перестрелке со счетом (2:3).

Фарерские острова в марте месяце не проигрывали и не пропускали в сражениях с командами равными по классу и уровню. Сначала коллектив побывал в гостях у Гибралтара и завершил поединок нулевой ничьей, а затем оформил минимальную победу (1:0) с Лихтенштейном уже на своем поле.

Информация для ставок

Турция победила трижды в пяти последних матчах

У Фарерских островов четыре ничьих в восьми последних выездных поединках

Пять последних встреч с участием Турции закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Четыре из шести последних игр Фарерских островов завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

На поле выйдут две абсолютно разные по классу команды. Турция с первых минут возьмет мяч под свой контроль и доведет дело до уверенной победы. Предлагаем сделать на победу Турции с форой (-2.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.9.