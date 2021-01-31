«Лилль» — «Дижон». Прогноз на матч Лиги 1 (31.01.2021)

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вчера, 15:52

В 22-м туре чемпионата Франции «Лилль» принимает дома «Дижон». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч, который состоится 31 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Большим фаворитом в этом матче естественно принято считать «Лилль», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.36. Рискнуть на триумф гостей можно за 10.5, а выбрать в линии ничью предлагают за 4,9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.91.

Форма команд

«Лилль» проводит очень мощный сезон и на данный момент отстает от « ПСЖ » на 1 очко, при этом сыграв на одну игру меньше. За последний месяц команда проиграла всего один раз в матче с «Анже» (1:2). При такой игре, какую коллектив показывает на этом отрезке чемпионата, «Лилль» вполне способен побороться за чемпионство. В двух прошлых турах команда победила «Ренн» (0:1) и «Реймс» (2:1).

«Дижон» находится на 18-ой позиции и находится в зоне вылета. Клуб не может выиграть уже четыре матча и это становится серьезной проблемой для коллектива. Если не поменять отношение к игре и тренировочному процессу, команда может покинуть Лигу 1. Последними матчами клуба стали поражение от «Лорьян» (3:2) и ничья со «Страсбуром» (1:1).

Информация для ставок

«Лилль» проиграл всего одну игру в восьми матчах Лиги 1.

«Дижон» не может выиграть четыре игры подряд в чемпионате.

Последние четыре встречи между командами закончились исходом ТМ 2.5.

«Лилль» выиграл пять из шести личных встреч против «Дижона».

Прогноз

«Лилль» демонстрирует качественный футбол и находится на пике своей формы. Поражение команды от «Анже» можно отнести к случайностям. В нынешней форме «Дижону» не по силам бороться с одним из лидеров чемпионата. Поставить на победу «Лилля» с форой -1 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на такой исход составляет 1.58.

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