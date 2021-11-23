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«Лилль» — «Зальцбург». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)

23 ноября 2021, 10:47

23 ноября «Лилль» на домашней арене примет «Зальцбург» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Изучив ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на предстоящий матч.

Лига чемпионов 2021/2022
Лилль
Ред Булл Зальцбург
1 : 0
завершен
23 ноября 2021, 23:00
вторник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.613.382.87
Фонбет 2.55 3.20 2.90
BetBoom 2.63 3.33 2.83

Ставки букмекеров

Фаворита в этом противостоянии букмекеры не определяют. Поставить на победу «Лилля» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.54, ничья – 3.36, а победа «Зальцбурга» идет по котировке 3.08.

Форма команд

«Лилль» смог остаться в борьбе за выход в плей-офф благодаря гостевой победы над «Севильей», которую представитель Франции оформил в минувшем туре Лиги чемпионов. Сейчас «доги», набравшие пять баллов, идут вторыми в общем зачете, но преимущество над «Вольфсбургом» только условное.

«Зальцбург» лидирует в квартете, пополнив свой актив на семь баллов. После успешных выступлений на старте, «красные быки» уступили в Германии «Вольфсбургу», лишившись возможности досрочно выйти из группы.

Накануне очного противостояния на европейской арене команды провели невзрачные матчи в национальных первенствах. «Лилль» переигрывал в гостях «Монако» со счетом 2:0, но даже в численном большинстве не удержал победный результат (2:2). «Зальцбург» же в дежурном туре австрийской Бундеслиги принимал дома «Адмиру», но так и не вскрыл защиту соперника – ничья 0:0.

Интересные факты

• 12 из прошлых 14 матчей Лиги чемпионов «Зальцбург» завершил на ТБ(2,5)
• В 3 из 4 прошлых поединков «Лилля» во всех турнирах забивалось минимум три мяча
• В 5 предыдущих матчах «Лилля» голы забивали обе команды

Прогноз

«Зальцбург» победил «Лилль» на домашней арене (2:1), но в предстоящей игре именно «доги» считаются фаворитом. Рекомендуем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.16 1.42 2.13 1.78 1.67 2.31
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Все комментарии
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23 ноября в 12:37
Тотал больше 2.5 сыграет.
zbhv87kattge
zbhv87kattge
23 ноября в 12:37
Тотал больше 2.5 пройдет.
6hhgumg3bg3b
6hhgumg3bg3b
23 ноября в 11:37
Футбольный клуб Лилль одержит победу.
fpet78vvgprf
fpet78vvgprf
23 ноября в 11:36
Футбольный клуб Лилль выиграет матч.
Ironigor
Ironigor
23 ноября в 11:16
Думаю Ред Булл всё таки сильнее на сегодняшний день.
Gahi
Gahi
23 ноября в 11:01
Победа команды Лилль в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
23 ноября в 10:53
Гости не проиграют и ОЗ
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