«Лилль» — «Зальцбург». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)

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23 ноября 2021, 10:47

23 ноября «Лилль» на домашней арене примет «Зальцбург» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Изучив ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на предстоящий матч.

Ставки букмекеров

Фаворита в этом противостоянии букмекеры не определяют. Поставить на победу «Лилля» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.54, ничья – 3.36, а победа «Зальцбурга» идет по котировке 3.08.

Форма команд

«Лилль» смог остаться в борьбе за выход в плей-офф благодаря гостевой победы над «Севильей», которую представитель Франции оформил в минувшем туре Лиги чемпионов. Сейчас «доги», набравшие пять баллов, идут вторыми в общем зачете, но преимущество над «Вольфсбургом» только условное.

«Зальцбург» лидирует в квартете, пополнив свой актив на семь баллов. После успешных выступлений на старте, «красные быки» уступили в Германии «Вольфсбургу», лишившись возможности досрочно выйти из группы.

Накануне очного противостояния на европейской арене команды провели невзрачные матчи в национальных первенствах. «Лилль» переигрывал в гостях «Монако» со счетом 2:0, но даже в численном большинстве не удержал победный результат (2:2). «Зальцбург» же в дежурном туре австрийской Бундеслиги принимал дома «Адмиру», но так и не вскрыл защиту соперника – ничья 0:0.

Интересные факты

• 12 из прошлых 14 матчей Лиги чемпионов «Зальцбург» завершил на ТБ (2,5)

• В 3 из 4 прошлых поединков «Лилля» во всех турнирах забивалось минимум три мяча

• В 5 предыдущих матчах «Лилля» голы забивали обе команды

Прогноз

«Зальцбург» победил «Лилль» на домашней арене (2:1), но в предстоящей игре именно «доги» считаются фаворитом. Рекомендуем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Фонбет.