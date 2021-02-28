«Лилль» — «Страсбур»: прогноз на матч Лиги 1 (28.02.2021)

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сегодня, 13:38

«Лилль» и «Страсбур» проведут очную встречу в рамках 27-го тура чемпионата Франции. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 28 февраля.

Ставки букмекеров

Заключить пари на победу «Лилля» в этом матче букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.81. Шансы «Страсбура» взять три очка оцениваются в 5.10, а ничья отмечена котировкой 3.72.

На результативность поединка букмекер предложил такую линию: тотал меньше (2,5) голов – 1.74, больше – 2.20.

Форма команд

25 февраля «Лилль» проиграл «Аяксу» в Амстердаме (1:2), завершив выступления в Лиге Европы. «Доги» также уступили сопернику в первом матче на своем поле с аналогичным счетом. Теперь подопечные Кристофа Гальтье будут решать чемпионские задачи в Лиге 1, где они лидируют в турнирной таблице. В прошлом туре чемпионата «Лилль» не заметил сопротивление «Лорьяна» в гостях (4:1), оформив 17-ю победу в первенстве.

«Страсбур» идет на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 29 очков. Пока команде не угрожает борьба за выживание, так как она опережает зону вылета на шесть очков. По итогам двух последних туров клуб набрал четыре очка. После гостевой победы над «Метцем» (2:1) «Страсбур» отметился домашней ничьей в матче с «Анже» (0:0).

В поединке первого круга Лиги 1 «Лилль» легко победил «Страсбур» в гостях, отправив в ворота соперника три безответных гола (3:0).

Информация для ставок

• «Страсбур» проиграл три последних матча против «Лилля»

• «Лилль» побеждал в восьми из 13 домашних матчей чемпионата

• У «Страсбура» семь поражений в 13 гостевых поединках Лиги 1

Прогноз

«Лилль» вполне заслуженно считается фаворитом этой встречи. В пользу хозяев говорят фактор домашнего поля, турнирная мотивация и статистика личных встреч. Берем ставку на победу «догов» с неплохим коэффициентом 1.81 в БК Фонбет.