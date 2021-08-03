ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыЛига конференций 2021/2022

«Линфилд» — «Фола». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (03.08.2021)

сегодня, 00:32

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций «Линфилд» сыграет с футбольным клубом «Фола». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 2.40 3.25 3.05
Мелбет 2.40 3.38 2.82
1XBET 2.40 3.40 2.82

Ставки букмекеров

Фаворитами встречи, по мнению букмекеров, являются хозяева поля. Поставить на победу «Линфилда» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.83. В случае победы гостей зайдет коэффициент 4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.88 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.96. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Линфилд» в предыдущем раунде квалификации без проблем разобрался с «Борац БЛ», обыграв их дома (4:0), а в ответной игре сыграв безголевые 0:0. Команда настроена и дальше продвигаться по сетке в надежде осуществить мечту и выйти в групповой этап еврокубка.

«Фола» менее уверенно прошла своего соперника, но, тем не менее, добыв две минимальные победы над «Шахтёром» из Солигорска, прошла дальше. Команда не является фаворитом этой встречи, но приложит максимум усилий для достижения положительного результата.

Информация для ставок

  • «Линфилд» выиграл только одну из последних четырех встреч
  • «Фола» проиграла лишь один поединок из последних восьми
  • Три из четырех последних игр с участием «Линфилда» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Здесь мы увидим встречу относительно равных команд, которые ставят перед собой задачу выхода в следующий этап квалификации. Сложно сказать, кто будет владеть преимуществом и окажется сильнее, но обменяться голами командам вполне по силам. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Легии» в матче квалификации ЛЧ с «Динамо» Загреб.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.92 1.91
1XBET 1.92 1.91
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии32
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии16
Обсудить
Все комментарии
cq5w3pxxddgq
cq5w3pxxddgq
сегодня в 01:52
Футбольный клуб Линфилд (Белфаст) одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100