«Линфилд» — «Фола». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (03.08.2021)

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сегодня, 00:32

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций «Линфилд» сыграет с футбольным клубом «Фола». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворитами встречи, по мнению букмекеров, являются хозяева поля. Поставить на победу «Линфилда» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.83. В случае победы гостей зайдет коэффициент 4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.88 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.96. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Линфилд» в предыдущем раунде квалификации без проблем разобрался с «Борац БЛ», обыграв их дома (4:0), а в ответной игре сыграв безголевые 0:0. Команда настроена и дальше продвигаться по сетке в надежде осуществить мечту и выйти в групповой этап еврокубка.

«Фола» менее уверенно прошла своего соперника, но, тем не менее, добыв две минимальные победы над «Шахтёром» из Солигорска, прошла дальше. Команда не является фаворитом этой встречи, но приложит максимум усилий для достижения положительного результата.

Информация для ставок

«Линфилд» выиграл только одну из последних четырех встреч

«Фола» проиграла лишь один поединок из последних восьми

Три из четырех последних игр с участием «Линфилда» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Здесь мы увидим встречу относительно равных команд, которые ставят перед собой задачу выхода в следующий этап квалификации. Сложно сказать, кто будет владеть преимуществом и окажется сильнее, но обменяться голами командам вполне по силам. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мелбет.