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«Лион» — «Бордо»: прогноз на матч французской Лиги 1 (29.01.2021)

28 января 2021, 12:22

В 22-м туре чемпионата Франции «Бордо» приедет в гости к одному из лидеров нынешнего сезона «Лиону».

Франция. Лига 1 2020/2021
Лион
Бордо
2 : 1
завершен
29 января 2021, 23:00
пятница
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Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.435.007.89
Fonbet Live! 6.50 1.19 16.00
Мелбет 1.40 5.55 8.10
Лига ставок 1.37 5.20 7.60

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.47. В случае победы «Бордо» зайдет коэффициент 7.0. Ничью можно выбрать за 4.7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 2.31. Исход «обе забьют» можно выбрать за коэффициент 1.81.

Форма команд

«Лион» занимает третью строчку в чемпионате, отставая от ПСЖ и «Лилля» всего на 2 очка. Команда играет в зрелищный футбол и чаще всего добивается положительного результата. Исключением стало домашнее поражение от «Метца» (0:1) в позапрошлом туре, но команда сделала выводы и в последнем матче против «Сент-Этьена» одержала уверенную выездную победу (5:0).

По сравнению с прошлыми годами, «Бордо» добился значительного прогресса. Команда вернулась на свой уровень и сейчас расположилась на седьмом месте в таблице, выдав серию победных поединков против «Анже» (2:1), «Лорьяна» (2:1) и «Ниццы» (3:0).

Информация для ставок

• «Бордо» проиграл всего один матч из последних шести
• Шесть из семи матчей «Лиона» закончились исходом ТБ 2.5
• «Лион» на своем поле уже четыре матча подряд не может обыграть «Бордо»

Прогноз

Нас ждет увлекательный матч команд из лидирующей группы чемпионата Франции. Это означает, что с атакующим потенциалом у коллективов все хорошо. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет, что в этой встрече будет много забитых мячей. Коэффициент на тотал больше 3 голов составляет 2.06.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.435.007.89
Fonbet Live! 6.50 1.19 16.00
Мелбет 1.40 5.55 8.10
Лига ставок 1.37 5.20 7.60
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shlomo
shlomo
28 января в 12:26
А зря Бордо не дооценивают....бой даст и запросто свои очки может забрать....
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