«Лион» — «Метц»: прогноз на матч Лиги 1 (17.01.2021)

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16 января 2021, 12:11

«Лион» и «Метц» сыграют в 20-м туре чемпионата Франции. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч.

Ставки букмекеров

«Лион» идет очевидным фаворитом в этой игре. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.32. БК Бетсити за победу «Метца» предложила котировку 11.00, а ничья получила отметку 6.00.

Аналитики БК считают, что матч будет результативным. Исход с тоталом больше 2,5 голов можно взять за 1.66, меньше – 2.43.

Форма команд

«Лион» удерживает первую позицию в турнирной таблице чемпионата Франции. В прошлом туре «ткачи» ушли от поражения в гостях в матче с «Ренном» (2:2). Сейчас команда Руди Гарсия опережает ПСЖ и «Лилль» на один балл, поэтому любая потеря очков может стоить команде лидерства.

«Метц» не побеждал в трех прошлых турах Лиги 1. После минимального поражения от «Ренна» (0:1) команда поочередно разделила очки с «Бордо» (0:0) и «Ниццей» (1:1). «Мессинцы» расположились на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Информация для ставок

• «Лион» не проигрывал дома в этом сезоне Лиги 1 – шесть побед и три ничьих

• «Метц» не побеждал в семи из девяти выездных игр чемпионата Франции

• «Лион» победил в восьми прошлых очных встречах против «Метца»

• «Метц» не забивал голы в пяти предыдущих гостевых встречах против «Лиона»

Прогноз

«Лион» вряд ли позволит себе потерю очков в матче с удобным соперником. «Метц» очень редко доставляет проблемы «ткачам», которые регулярно обыгрывают оппонента.

Берем ставку на победу хозяев с учетом форы (-1) по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Бетсити.