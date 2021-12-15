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«Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (16.12.2021)

сегодня, 15:54

16 декабря в рамках 17-го тура Премьер-лиги Англии будет сыгран поединок «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.139.6524.69
Фонбет 1.12 9.00 23.00
1XBET 1.14 10.50 23.00
BetBoom 1.12 9.94 24.85

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Ливерпуль». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.12. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 8.50 и на победу гостей за 22.00.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Ливерпуль» идет в нынешнем сезоне на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба 37 пунктов. В последних встречах «Ливерпуль» выиграл у «Астон Виллы», а также победил «Вулверхэмптон» и одолел «Эвертон» в дерби.

«Ньюкасл Юнайтед» находится на 19-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе десять пунктов. В последних встречах английский коллектив уступил «Лестеру», а также выиграл у «Бёрнли» и сыграл вничью с «Норвичем».

Информация для ставок

  • «Ньюкасл» выиграл один матч из последних пяти
  • «Ливерпуль» победил в семи играх кряду
  • У «Ньюкасла» пять пропущенных голов в последних трех матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на то, что только «Ливерпуль» забьет — коэффициент 1.75. «Красные» в последних матчах доминируют над своими соперниками и показывают футбол топового уровня с большим количеством забитых мячей.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.40 1.34 2.76 1.46
1XBET 3.32 1.31
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Все комментарии
drb5sgk22gv4
drb5sgk22gv4
сегодня в 16:03
Футбольный клуб Ливерпуль выиграет матч.
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