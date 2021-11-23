«Ливерпуль» — «Порту». Прогноз на матч Лиги чемпионов (24.11.2021)

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23 ноября 2021, 17:02

Интересную встречу двух ярких команд подарит пятый тур группового этапа Лиги чемпионов. «Порту» приедет в гости к «Ливерпулю». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа «Порту» оценивается по коэффициенту 3.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.66.

Форма команд

Англичане досрочно гарантировали себе первое место и набрали максимальное количество очков в группе. Предстоящий матч не будет важным для подопечных Клоппа с турнирной точки зрения, ведь они за два тура до конца опережают ближайшего конкурента на семь пунктов. Коллектив находится в хорошей физической форме, поэтому постарается сыграть для болельщиков на родном стадионе. Последние два поединка «Ливерпуля» в Лиге чемпионов закончились победами над «Атлетико» Мадрид (3:2, 2:0).

«Порту» демонстрирует стабильные результаты во внутренних соревнованиях, но в группе Лиги чемпионов не все так просто. Клуб идет на втором месте с пятью очками и в ближайших матчах будет бороться за второе место. Несмотря на досрочную победу «Ливерпуля», легко футболистам не будет, ведь команда очень мало забивает в турнире (3 мяча). В последних спаренных турах «Порту» набрал четыре очка в матче с «Миланом» (1:0, 1:1).

Информация для ставок

«Ливерпуль» проиграл один матч из десяти последних во всех турнирах, а «Порту» уступил в двух встречах

«Ливерпуль» забивает в 16 поединках подряд на своем поле

«Ливерпуль» выиграл пять из шести последних матчей с «Порту»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 4.5 мячей

Прогноз

Турнирная мотивация в этом матче присутствует только у одной из команд, поэтому предлагаем обратить внимание на большое количество забитых мячей, которыми команды часто радуют болельщиков. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мелбет.