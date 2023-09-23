«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (24.09.2023)

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вчера, 10:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Вест Хэма» оценивается по коэффициенту 7.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.07. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Ливерпуль» на днях добился победы в первом туре Лиги Европы над ЛАСК (3:1), однако вряд ли данный турнир даст те эмоции болельщика, которые дает Лига Чемпионов. Гораздо важнее для красных борьба в АПЛ , где команда идет на третьем месте с 13 набранными очками. На своем поле Саллаху и компании предстоит переиграть обладателя кубка Лиги Конференций. В прошлой игре чемпионата «Ливерпуль» одолел на выезде «Вулверхэмтон» (3:1).

«Вест Хэм» также участвует в Лиге Европы и своего соперника «Бачка Топола» «молотобойцы» одолели с тем же счетом, что и «Ливерпуль» (3:1). Команда набрала 10 очков в АПЛ и очень рассчитывает побороться за зону Лиги Чемпионов, но для этого нужны победы над прямыми конкурентами вроде нынешнего соперника. В последней игре АПЛ «Вест Хэм» проиграл на своем поле «Манчестер Сити» (1:3).

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл пять последних матчей подряд во всех турнирах

Шесть последних матчей «Вест Хэма» завершились исходом «обе забьют»

«Ливерпуль» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Вест Хэма»

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Ливерпуль» обязан обыгрывать на своем поле «Вест Хэм» если хочет не отставать от конкурентов в борьбе за чемпионство. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.