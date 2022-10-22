«Локомотив» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (22.10.2022)

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вчера, 11:40

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче естественно принято считать динамовцев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65. Выбрать успех гостей можно по 2.7, а поставить в линии на ничью предлагают за 3.65.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.78, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Локомотив» в прошлом туре прервал ужасную серию поражений, которая длилась несколько поединков, однако впереди у команды еще очень много работы. Коллектив все еще находится в зоне вылета, а именно на 13 месте с 12 баллами и очень хочет как можно быстрее переместиться хотя бы в середину турнирной таблицы. В прошлой встрече кубка России «Локомотив» минимально одолел «Химки» (1:0), а в чемпионате с тем же счетом выиграл у «Торпедо» (1:0).

«Динамо» Москва после серии неудач вновь возвращается в борьбу за высокие места в РПЛ , поэтому предстоящее дерби очень важно для гостей. На данный момент «Динамо» Москва идет уже на восьмом месте с 20 баллами, но проигрывает двум конкурентам только по дополнительным показателям. В прошлой игре кубка «Динамо» переиграло «Ростов» (3:1), а в чемпионате выиграло у «Оренбурга» (3:2).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Динамо» М завершились исходом «обе забьют»

«Локомотив» проиграл только два матча на своем стадионе из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

Команды часто играют вничью и на данном отрезке сезона очень вероятно повторение такого результата. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничейный результат по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.