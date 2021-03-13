«Лорьян» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (14.03.2021)

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вчера, 16:39

«Лорьян» сыграет против «Ниццы» в рамках 29-го тура Лиги 1. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч во Франции.

Ставки букмекеров

«Лорьян» — фаворит этого матча. На победу клуба можно поставить по коэффициенту 2.55. Также букмекеры предлагают сделать ставку на победу «Ниццы» (2.75). Еще одна актуальная ставка — ничейный исход (3.40).

Форма команд

«Лорьян» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 27 пунктов. В нынешнем сезоне у «Лорьяна» семь побед, шесть ничьих и 15 поражений. Клуб забил 34 гола и пропустил 52 мяча. В последних матчах у «Лорьяна» есть проблемы, команда регулярно теряет очки и приближается к зоне вылета.

«Ницца» находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 35 пунктов. «Ницца» выиграла десять поединков, пять раз играла вничью и проиграла в 13 матчах. «Ницца» регулярно теряет очки, но расстояние от 12-й строчки до зоны вылета все еще слишком велико, чтобы говорить о провале команды.

Информация для ставок

● «Лорьян» выиграл только в одном матче из последних пяти

● «Ницца» победила в двух матчах из последних пяти

● «Лорьян» забил десять мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что тотал голов будет меньше 2.5 по коэффициенту 1.80. Также стоит присмотреться к ставке на победу «Ниццы» или ничью (1.30). Это будет непростой матч для французских клубов, не стоит ожидать здесь много забитых мячей.

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