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«Лорьян» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (14.03.2021)

вчера, 16:39

«Лорьян» сыграет против «Ниццы» в рамках 29-го тура Лиги 1. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч во Франции.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.85 2.10
Лига ставок 1.80 2.02
BetBoom 1.83 2.04

Ставки букмекеров

«Лорьян» — фаворит этого матча. На победу клуба можно поставить по коэффициенту 2.55. Также букмекеры предлагают сделать ставку на победу «Ниццы» (2.75). Еще одна актуальная ставка — ничейный исход (3.40).

Форма команд

«Лорьян» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 27 пунктов. В нынешнем сезоне у «Лорьяна» семь побед, шесть ничьих и 15 поражений. Клуб забил 34 гола и пропустил 52 мяча. В последних матчах у «Лорьяна» есть проблемы, команда регулярно теряет очки и приближается к зоне вылета.

«Ницца» находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 35 пунктов. «Ницца» выиграла десять поединков, пять раз играла вничью и проиграла в 13 матчах. «Ницца» регулярно теряет очки, но расстояние от 12-й строчки до зоны вылета все еще слишком велико, чтобы говорить о провале команды.

Информация для ставок

● «Лорьян» выиграл только в одном матче из последних пяти

● «Ницца» победила в двух матчах из последних пяти

● «Лорьян» забил десять мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что тотал голов будет меньше 2.5 по коэффициенту 1.80. Также стоит присмотреться к ставке на победу «Ниццы» или ничью (1.30). Это будет непростой матч для французских клубов, не стоит ожидать здесь много забитых мячей.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.85 2.10
Лига ставок 1.80 2.02
BetBoom 1.83 2.04
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shlomo
shlomo
вчера в 20:21
Гости окажут сопротивление...
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