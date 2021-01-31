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«Лорьян» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (31.01.2021)

вчера, 16:21

22-й тур чемпионата Франции подарит нам интересную встречу, где «Лорьян» принимает дома ПСЖ. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
13.948.781.18
Fonbet Live! 17.00 1.40 3.55
Мелбет 15.20 9.91 1.16

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Парижа, предлагают коэффициент на его победу – 1.17. Поверить в успех хозяев можно за 16. Ничейный результат котируется цифрой 8.7.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей за 1.88. На ТМ 3.5 коэффициент немного больше и достигает 1.98.

Форма команд

Последними матчами парижан стали победы над «Монпелье» (4:0) и «Анже» (1:0). Чемпионат Франции в этом году особенно увлекательный, у ПСЖ появились конкуренты.

«Лорьян» же один из самых откровенных аутсайдеров турнира. Коллектив долго не мог выиграть до прошлого тура, где была одержана тяжелая победа над «Дижоном» (3:2) и сравняться с ним по очкам. Теперь отставание от ближайшего соперника «Нанта» составляет 3 пункта.

Информация для ставок

  • «Лорьян» проиграл восемь матчей из десяти в чемпионате.
  • ПСЖ проигрывал в чемпионате восемь туров назад.
  • Команда из Парижа выиграла у «Лорьяна» двенадцать матчей подряд.

Прогноз

ПСЖ является огромным фаворитом в этой встрече. Команда уже сейчас начинает бороться за золотые медали чемпионата. Коэффициент на победу гостей довольно низкий, поэтому рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу гостей в обоих таймах. Коэффициент на данный исход 2.06.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Анже» — «Ним».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
13.948.781.18
Fonbet Live! 17.00 1.40 3.55
Мелбет 15.20 9.91 1.16
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 18:06
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Лорьян»
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