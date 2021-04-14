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«Луго» — «Алькоркон». Прогноз на матч Сегунды (17.04.2021)

вчера, 03:23

«Луго» сыграет против «Алькоркона» в рамках 35-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.852.922.95
Лига Ставок 2.70 2.85 2.95
Фонбет 2.85 2.75 2.95
Мелбет 2.81 2.81 3.02
BetBoom 2.72 2.80 2.90

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры отдают минимальное предпочтение «Луго», поставить на победу которого можно по коэффициенту 2.65. Ставка на победу «Алькоркона» представлена коэффициентом 3.00, ничейный исход котируется в 2.9.

Форма команд

«Луго» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице с 36 баллами. В активе «Луго» 8 побед, 12 ничьих и 14 поражений. У команды 29 забитых и 42 пропущенных мяча. На данный момент «Луго» находится в ужасной форме и никак не может набрать очки.

«Алькоркон» находится на 20-й строчке чемпионата с 35 очками. В этом сезоне у команды 9 побед, 8 ничьих и 17 поражений. Клуб забил 24 гола и пропустил 36 мячей. «Алькоркон» неплохо выступает в последних матчах и пытается выбраться из подвала турнирной таблицы.

Информация для ставок

  • «Алькоркон» не проиграл в трех из последних пяти матчей
  • У «Луго» десять пропущенных голов в последних пяти матчах
  • «Луго» не может победить 12 матчей кряду

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — победа «Алькоркона» или ничейный исход по коэффициенту 1.48. Также можно сделать ставку «обе команды забьют» по коэффициенту 2.25.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Манчестер Сити».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.63 2.35 1.38 3.14
Лига Ставок 1.60 2.24 1.36 3.00
Мелбет 1.36 3.04
BetBoom 1.62 2.18 1.37 2.90 1.15 4.80
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 09:40
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Луго»
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