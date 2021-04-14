«Луго» — «Алькоркон». Прогноз на матч Сегунды (17.04.2021)

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вчера, 03:23

«Луго» сыграет против «Алькоркона» в рамках 35-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры отдают минимальное предпочтение «Луго», поставить на победу которого можно по коэффициенту 2.65. Ставка на победу «Алькоркона» представлена коэффициентом 3.00, ничейный исход котируется в 2.9.

Форма команд

«Луго» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице с 36 баллами. В активе «Луго» 8 побед, 12 ничьих и 14 поражений. У команды 29 забитых и 42 пропущенных мяча. На данный момент «Луго» находится в ужасной форме и никак не может набрать очки.

«Алькоркон» находится на 20-й строчке чемпионата с 35 очками. В этом сезоне у команды 9 побед, 8 ничьих и 17 поражений. Клуб забил 24 гола и пропустил 36 мячей. «Алькоркон» неплохо выступает в последних матчах и пытается выбраться из подвала турнирной таблицы.

Информация для ставок

«Алькоркон» не проиграл в трех из последних пяти матчей

У «Луго» десять пропущенных голов в последних пяти матчах

«Луго» не может победить 12 матчей кряду

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — победа «Алькоркона» или ничейный исход по коэффициенту 1.48. Также можно сделать ставку «обе команды забьют» по коэффициенту 2.25.

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